Sin público, Japón ruge en sus Juegos Olímpicos de Tokio 2020  

TOKIO, JAPÓN.- Ser anfitrión le está asentando de maravillas a los deportistas de Japón, sin desmotivarse por tener que competir en escenarios huérfanos de aficionados y una tibia atmósfera olímpica debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.



Cumplido el quinto día de competencias en Tokio 2020, Japón está al frente del cuadro de medallas con una cosecha de 13 títulos. China le persigue con 12 y Estados Unidos se ubica tercero con 12.



Seis de las consagraciones japoneses han sido en el judo, el deporte que se originó en el país.



Pero los dueños de casa también presumen de un par de conquistas en la natación, una vibrante victoria de su selección de softbol ante Estados Unidos y la barrida de sus skaters en el debut olímpico del deporte, sobresaliendo el triunfo de Momiji Nishiya, una chica de apenas 13 años.



El 13er oro de Japón llegó la noche del miércoles y tuvo como autor a otro adolescente japonés, cuando Daiki Hashimoto se encargó de prolongar la supremacía del país en el concurso individual de la gimnasia masculina.



Hashimoto creció viendo a Kohei Uchimura ganar el oro en la prueba de ejercicios combinados, primero en Londres 2012 y luego en Río 2016.



Ser el líder de la nueva camada de gimnastas japoneses ante el inminente retiro de Uchimura no arredra a Hashimoto, de 19 años.



Es un reto que acoge con absoluto fervor.



Con una electrizante presentación en la barra fija durante la última rotación, Hashimoto aseguró el tercer título seguido en la prueba para Japón, superando al chino Xiao Ruoteng y al ruso Nikita Nagornyy.



La puntuación de 88.465 de Hashimoto aventajó por cuatro décimas a Ruoteng, a quien le sustrajeron tres décimas cuando se olvidó de saludar a los jueces durante el último acto en el pabellón de Ariake.



Fue la segunda presentación de Hashimoto que rayó la perfección en tres días.



“No siento nada de presión o nerviosismo", dijo. “Salgo a disfrutar la competencia”.



No fue el único deportista japonés en lucirse este miércoles, al día siguiente que Naomi Osaka — la superestrella que encendió el fuego olímpico en la ceremonia inaugural — cayó eliminada en la tercera ronda del torneo de tenis.



Yui Ohashi, una nadadora de 25 años, ha emergido como una de las grandes figuras por los anfitriones en estos Juegos.



Nacida en Hikone, un pequeño pueblo en el centro del país, Ohashi presume de ser una doble campeona olímpica. Después de consagrarse el domingo en los extenuantes 400 metros combinados, prosiguió el miércoles con un triunfo en los 200 combinados. Los primeros dos grandes títulos de su carrera no pudieron ser en un mejor marco.



Alguien le hizo la pregunta si se le podía identificar como una estrella nacional. Cortésmente, Ohashi lo descartó.



“No me siento como una estrella”, respondió.

AGÓNICA REMONTADA

El béisbol es uno de los deportes más populares en Japón y ganar el oro olímpico lo tienen entre ceja y ceja, tanto así que la liga profesional suspendió su temporada para darle espacio a la justa y permitir la participación de sus mejores fichas.



Japón busca el primer oro en béisbol en la vuelta del deporte al programa tras su última puesta en escena en 2008.



Su primera salida en Tokio 2020 casi termina en derrota cuando entraron al último inning perdiendo 3-1 ante la República Dominicana. Pero un audaz toque de bola y un sencillo de Hayato Sakamoto completaron la remontada para llevarse la victoria 4-3 en Fukushima.