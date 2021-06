Alberth Elis estaría listo para jugar con la H previo a la Copa Oro

SIGUTEPEQUE, HONDURAS.- El futbolista Alberth Elis, a casi dos semanas de haberse sometido a una intervención quirúrgica producto de una lesión, podría completar su recuperación en los próximos días y, en efecto, disputar la Copa Oro.



La idea capital de Fabián Coito es que el jugador del Boavista portugués compita en el torneo más importante de Concacaf, pero dependerá de su evolución, que, según el cuerpo técnico, marcha bien.



El preparador físico de la Bicolor, Sebastián Urrutia, detalló que Elis resultó bien de la operación de cartílago que se le practicó en San Pedro Sula.



“Los datos que tengo es que salió muy bien de la limpieza de cartílago que le hicieron; ahora está entrenando con la Sub 23 en San Pedro Sula”, comentó.



“Está evolucionando muy bien. Estamos viendo, con el cuerpo técnico, si participará en la Copa Oro”, que se jugará en julio próximo, en la que la H está agrupada con Panamá, Granada y Qatar.



Urrutia también mencionó que, en consecuencia de que Elis está por definir su futuro (se mantiene o ficha por otro equipo), es esencial tomar una decisión para no comprometer su condición física.



“También tiene que ver con su futuro en el club, si va a cambiar de equipo o no. Tampoco queremos interceder en su forma física”, puntualizó.

“Al venir de una recuperación, pensamos que lo mejor es que haga una buena puesta a punto desde lo físico. Estamos esperando para tomar decisiones”, añadió.

San “Buba”, sin problemas

El preparador físico, por otro lado, dijo que el portero Luis “Buba” López se encuentra en buena forma física, aunque salió lesionado en el partido contra México celebrado a inicios de mes.



“Se le realizaron estudios preclínicos y no salió ninguna lesión ósea. Está en condiciones normales de trabajo, viene trabajando de manera normal con el grupo y, en los trabajos de cancha, viene sin ningún inconveniente”, explicó.

Menjívar, a esperar...

Edrick Menjívar, guardameta que cursa un proceso de recuperación de una de sus manos, deberá esperar que su mejoría sea notoria para soñar con defender la meta de Honduras en la Copa Oro.



“Se le sacó el yeso de la mano, está haciendo trabajos específicos, mientras que en el gimnasio hace trabajos aeróbicos de base”, precisó Urrutia.



Honduras finaliza hoy el primer microciclo de cara a la competencia. El próximo lunes se vuelven a reunir.