Edrick Menjívar se reincorpora a los entrenamientos de la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El portero suplente de la Selección Nacional de Honduras, Edrick Menjívar se reincorporó este miércoles a los entrenamientos de la Bicolor tras haberse lesionado.



Menjívar practicó trabajo aeróbico para ayudar a su recuperación, pues aún sigue en etapa restauración física.



El arquero se lesionó con la Bicolor en la gira por Estados Unidos para disputar el Final Four. No fue parte de la plantilla que enfrentó en amistoso a México en Atlanta porque se sometió a una cirugía en su mano izquierda.



"Se le retiró el vendaje post operatorio y se revisó estado de los pines y se colocó una férula posicional", dijo la Fenafuth.

El guardameta aún es duda para la Copa Oro que está próxima a disputarse; será en julio. Sin embargo, la H tiene a Buba López, quien es el portero titular.



