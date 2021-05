Edrick Menjívar sobre Armando Castro: "Es el mismo que le regaló la Copa 16"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El primer duelo de la gran final del fútbol hondureño dejó muy inconformes a varios jugadores del Olimpia por las decisiones arbitrales de Armando Castro.



Edrick Menjívar, arquero de los blancos, no se guardó nada el decir que el juez que impartió justicia en el duelo ante Motagua, les perjudicó durante los 90 minutos.



"No hermano, con Armando, ¿cómo? es el mismo que le regaló la Copa 16", comenzó diciendo entre una risa irónica el arquero de los Albos a Gerardo Bustillo del diario Mi Pasión.



"Hoy la de Edwin (Rodríguez) no es expulsión, Klusener dos veces la toca con la mano y no la pita. Allá andan celebrando con los de Motagua", dijo Menjívar al asegurar que Armando Castro celebró con los jugadores de Motagua el triunfo de la primera final del torneo Clausura.



Pedro Troglio fue otro que también perdió los estribos en la conferencia de prensa después del juego.



"Me preguntan por qué reaccionó así, es porque tengo 40 años en el fútbol, porque soy de la calle y porque soy un loco de mierd...", dijo el DT Albo antes de dejar la conferencia de prensa la noche del domingo.