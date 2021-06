Michaell Chirinos: "Me dolía cada vez que no miraba mi nombre en la lista de Fabián Coito"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Michaell Chirinos, jugador de Olimpia, confesó este miércoles lo mucho que le dolía cada vez que había una nómina por Fabián Coito y que su nombre no estaba escrito para poder jugar con la Selección Nacional de Honduras.



Ya han pasado dos años desde la última vez que el talentoso jugador del Rey de Copas estuvo con la Bicolor.



VEA: Michaell Chirinos, el jugador que no solo encanta a la afición con sus jugadas



“Después de dos años he vuelto a la selección. Me han pasado muchas cosas: lesiones, falta de ritmo y bajos niveles. Aprendí de todo lo que me pasó e hice un excelente torneo, estuve en el nivel que quería, sé que puedo dar más, pero esto es de a poco”, explicó.



El olimpista también mencionó que el no ver su nombre en las diferentes convocatorias que ha hecho Coito ha provocado repercusiones en sus sentimientos.



“Me dolía cada vez que no salía en la lista que el profe daba, pero yo estaba consciente que mi nivel estaba bajo y cuando uno llega a la selección tiene que estar alto”, reveló.



“Me dolía porque desde la era de (Jorge Luis) Pinto para acá siempre estaba en lista y eso me llenaba de confianza. Ahora, el hecho de volver me llena de orgullo, hay jugadores solo pasan una vez por la selección y no quiero eso”, recordó.



ADEMÁS: Roger Espinoza rechaza a la Selección de Honduras y no estará en la Copa Oro



La Copa Oro para Chirinos es la oportunidad que le permitirá mostrar su nivel para consolidarse en la H de cara a las eliminatorias rumbo a Qatar 2020.



“La Copa Oro todos los países lo ven, es importante para uno como jugador. Me voy a entregar al máximo para que el profesor mire y él decida”, concluyó.



DE INTERÉS: ¡Adiós mascarilla! Tras vacunarse contra el covid Jerry Bengtson se la quita



La Selección mayor de fútbol está en microciclos en Siguatepeque, Comayagua para afinar detalles de cara al certamen internacional que comenzará el próximo julio.