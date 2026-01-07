  1. Inicio
¿Cuántos títulos han ganado los jugadores del actual plantel del Olimpia?

Con la llegada de la copa 40, repasamos cuántos títulos acumula cada uno de los jugadores que actualmente militan en el Olimpia. Una buena parte alcanzó los 10 campeonatos con la camiseta merengue

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 23:02
Estos son los títulos que suma con la camiseta merengue cada jugador del Olimpia.
Edwin Rodríguez - nueve títulos.
Edrick Menjívar - 10 títulos.
Carlos "Mango" Sánchez - seis títulos.
Clinton Bennett - primer título.
Emanuel Hernández - segundo título.
Kevin Güity - segundo título.

Agustín Mulet - primer título.
Jorge Álvarez - 10 títulos.
José Mario Pinto - 10 títulos.
Jorge Benguché - ocho títulos.
Yustin Arboleda - nueve títulos.
Andrés Salazar - primer título.
Facundo Queiroz - primer título.
Elison Rivas - primer título.
Edwin Lobo - segundo título.
Marcos Montiel - segundo título.
Edwin Solano - cinco títulos.
Jerry Bengtson - 10 títulos.
Michaell Chirinos - 10 títulos.
