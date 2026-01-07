¿Cuántos títulos han ganado los jugadores del actual plantel del Olimpia?

Estos son los títulos que suma con la camiseta merengue cada jugador del Olimpia.
Edwin Rodríguez - nueve títulos.
Edrick Menjívar - 10 títulos.
Carlos "Mango" Sánchez - seis títulos.
Clinton Bennett - primer título.
Emanuel Hernández - segundo título.
Kevin Güity - segundo título.
Agustín Mulet - primer título.
Jorge Álvarez - 10 títulos.
José Mario Pinto - 10 títulos.
Jorge Benguché - ocho títulos.
Yustin Arboleda - nueve títulos.
Andrés Salazar - primer título.
Facundo Queiroz - primer título.
Elison Rivas - primer título.
Edwin Lobo - segundo título.
Marcos Montiel - segundo título.
Edwin Solano - cinco títulos.
Jerry Bengtson - 10 títulos.
Michaell Chirinos - 10 títulos.