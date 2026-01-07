Eduardo Espinel salió eufórico tras ser campeón con Olimpia y envía mensaje a la hinchada

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Llegó la segunda de Eduardo Espinel! Emocionado tras el partido, el técnico de Olimpia, dedicó sentidas palabras a la afición merengue, resaltando el respaldo incondicional que recibió el equipo desde las gradas y el sacrificio que hacen los hinchas en cada encuentro, un apoyo que considera fundamental y al que buscó corresponder brindándose desde la cancha en declaraciones a Deportes TVC.

Sacó su lado eufórico: "La verdad que las palabras ahora no pueden salir por la emoción y satisfacción de haber conseguido otro objetivo importante, con la fiesta que se vivió acá, vale la pena aportarle al fútbol hondureño porque miren lo que fue hoy. Palabras de agradecimiento a los jugadores por lo que hicieron dentro del campo, hicieron lo que se planificó, pero creo que fuimos justos ganadores por todo lo que hizo el equipo en todo el partido"