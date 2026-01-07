Eufórica celebración de aficionados del Olimpia en calles de San Pedro Sula por copa 40

El Olimpia consiguió su título 40 en el fútbol hondureño y sus aficionados han salido a las calles a festejar una copa más
Cuando Said Martínez hizo el pitazo final del partido en el que Olimpia consiguió su título 40, los aficionados olimpistas salieron a la zona viva a celebrar.
Las calles de San Pedro Sula, Cortés, se llenaron de aficionados del Olimpia luego de conseguir una copa más.
Como ya es una costumbre, carro que pasaba por la zona viva se le realizaba su respectivo movida.
Los aficionados del Olimpia no se cansan de celebrar y son bicampeones del fútbol hondureño.
Gran número de hinchas de la ciudad industrial salieron a festejar otro título de Olimpia.
El león superó en la gran final 1-0 a Marathón para un global de 3-2 y así consagrarse en el torneo Apertura.
No importó la edad, todos quería festejar otro título del Olimpia.
Lindas chicas también se hicieron presentes a celebrar el título 40 del Olimpia.
El Olimpia ha igualaro al Saprissa de Costa Rica en títulos en cuando a clubes de centroamérica.
El Olimpia terminó como líder de las vueltas, luego en la triangular y lo demostró en la final al imponerse sobre Marathón.
Cientos de aficionados se hicieron presentes a las calles de San Pedro Sula.
No importa que sea a mitad de semana, que el siguiente día se trabaja, se tiene que celebrar la copa 40.
Camisas, banderas, leones, lo que sea, todo por celebrar un nuevo título del Olimpia.