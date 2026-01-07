Rolin Peña sobre el árbitro Saíd Martínez: "Es muy localista, sabíamos a lo que veniamos"

Tegucigalpa, Honduras.- Rolin Peña, uno de los directivos del Marathón, dio la cara luego de perder la final ante el Olimpia, la cual anhelaban obtener para cerrar con broce de oro la celebración del centenario.

Peña dio méritos a los jugadores y cuerpo técnico pese a que no se lograron los objetivos y lanzó unas críticas al arbitraje

"Muy duro perder la final, representa todo el trabajo del torneo, lamentablemente hoy no se logró, los jugadores se entregaron, pero no se pudo", comenzó diciendo Rolin. Sobre el arbitraje: "Se hizo un gran tabajo de parte nuestra, lo que queríamos era otra cosa, gran trabajo del cuerpo técnico y jugadores, me quedan mis dudas en cuanto al arbitraje, es muy localista, me queda duda en la acción del gol, pero bueno, ya contra esto no podemos hacer nada, ya sabíamos a lo que veniamos"