Alberth Elis sobre Costa Rica: "Es un partido bastante parejo"

DENVER, ESTADOS UNIDOS.- Alberth Elis, delantero estrella del Boavista de Portugal y de la Selección de Honduras, no pierde la mirada por el tercer lugar de la Nations League ante Costa Rica. Esto dijo...

Así llega el plantel de jugadores

"El equipo está motivado al cien por cierto, listo para afrontar este partido que no solo se juega el tercer lugar, sino que es el clásico centroamericano y sabemos que será más que tres puntos",

Lo que más le gustó ante EEUU

"Lo que más me gustó fue la entrega y al actitud que tuvieron los compañeros, no se achicaron pese a que se decía que Estados Unidos nos iba a pasar por encima. Al final termina siendo un partido bien parejo. Tuvimos ocasiones y ellos también y el equipo nunca se salió a achicar, salió a jugar con muchas ganas y lo hicieron muy bien".

Clásico

"Ya me ha tocado enfrentar varias veces a Costa Rica y sé que es un equipo físico que van fuerte a cada pelota y mañana me imagino que no va a ser diferente. Es un partido bastante parejo, creo que ambos llegamos casi a la misma manera, pero trataremos de estar concentrados en lo que el profe nos ha pedido y en lo que nosotros podemos hacer y tratar de ganar el partido".

Partidos duros

"Cuando se juega una eliminatoria todo cambia, les toca visitarnos a nosotros en Honduras o nos toca visitar a Costa Rica, sabemos que la cosa cambia y a ellos se les complica mucho, pero claro, estamos mejorando cada día. En cada partido estamos tratando de unirnos y conocernos el uno y el otro. Han cambiado muchos jugadores de la eliminatoria pasada, pero el equipo va muy bien y estamos creciendo como futbolistas. Les está tocando salir al extranjero y eso es muy importante igual que la selección Sub-23 que está creciendo mucho".

¿Favoritos?

"Como equipo no nos importa ser favorito o no. Sabemos lo que tenemos que hacer, todos los partidos son difíciles. Adentro son once contra once y cualquiera puede ganar".

Boavista

"En lo personal me siento muy bien, terminé una temporada muy buena en Portugal, he crecido mucho como futbolista y espero seguir de la misma manera".