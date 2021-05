Tottenham y Roma encabezan ranking de nuevo torneo europeo

GINEBRA, SUIZA.- Tottenham y la Roma inician la próxima temporada su camino a Tirana.



Los dos clubes que respectivamente despidieron y contrataron recientemente al técnico José Mourinho encabezan la lista que está siendo finalizada esta semana para la primera edición de la Liga de la Conferencia de Europa, el tercer torneo de mayor prestigio de la UEFA para equipos europeos, que arranca en julio.



El primer ganador será coronado en mayo del próximo año en una final en un estadio nuevo de 22.500 localidades en la capital de Albania.



No es una opción glamorosa ni lucrativa para clubes que han llegado a las semifinales de la Liga de Campeones en los últimos tres años. Tottenham incluso disputó la final de 2019.



“Sí, no es la competencia que la que quisiéramos estar el año próximo”, declaró el técnico interino del Tottenham, Ryan Mason, el domingo. “Pero es una competencia europea, y la respetaremos”.



La eliminatoria fue recibida con más entusiasmo el sábado por el Union Berlin, que hará su debut europeo en agosto.



El nuevo torneo no fue creado para priorizar a los clubes de séptimo lugar de las ligas más ricas de Europa.



La Liga de la Conferencia de Europa de la UEFA garantizará que equipos de naciones de menor nivel futbolístico tengan participación más allá de agosto después de años de batallar para conseguir un boleto a la fase de grupos de la Champions y la Liga Europa.



En 2018, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, dijo siendo entonces líder de la Asociación de Clubes Europeos que algunos miembros deseaban un nuevo torneo que “les permita crecer y mostrar a sus jugadores de aquí en delante”.



Para Lituania y Eslovenia, este es el momento.



El ganador de la Liga de la Conferencia de Europa deberá jugar al menos 15 partidos en el torneo, dos más que el mínimo requerido para conquistar la Liga de Campeones.



Y no esperen que los clubes de las máximas ligas del continente se enriquezcan intentándolo.



La UEFA aún no ha anunciado la bolsa de premios económicos o el dinero garantizado para cada participante. Las cifras reportadas de manera no oficial sugieren que se entregarán tres millones de euros (3,7 millones de dólares) por llegar a la fase de grupos y 166.000 euros (203.000 dólares) por cada punto logrado.



Eso sugiere que el ganador podría llevarse al menos 20 millones de euros (24 millones de dólares), una cifra modesta en comparación con los 125 millones de euros (152 millones de dólares) que el Bayern Munich, el actual campeón de la Champions, recibió de la UEFA.



Como su nombre lo sugiere, la Liga de la Conferencia de Europa es efectivamente una subsidiaria de la Liga Europa. Los acuerdos de transmisión y patrocinio están liados a los dos torneos que se juegan los jueves.



La Liga Europa tiene un valor de aproximadamente 550 millones de euros (670 millones de dólares) esta temporada a partir de la fase de grupos, y se ha prometido un incremento para el ciclo de ventas de 2021 a 2024.



Alrededor de 250 millones de euros (300 millones de dólares) han sido destinados a la primera edición de la Liga de la Conferencia de Europa de la UEFA.