Pedro Troglio sobre victoria ante Honduras Progreso: "Hubo goles de gran factura"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia borró del campo al Honduras Progreso la noche del miércoles en el Estadio Nacional de Tegucigalpa por el cupo a la gran final de la Liga Nacional de Honduras.



Un póker de Yustin Arboleda y la colaboración de José Mario Pinto, Eddie Hernández y Edwin Rodríguez, Olimpia aplastó 7- al Honduras Progreso que no supo actar las instrucciones de Fernando Araújo.



"Fue un partido muy bien jugado desde el minuto uno hasta el 90, con seriedad, con respeto. El mejor respeto para con el rival es seguir jugando con la misma idea, con la misma intensidad, hubo goles de gran factura, muy buen juego, hubo juego largo, juego por bajo, somos un equipo ordenado, en líneas generales estoy feliz", dijo Troglio tras finalizar el juego.



VEA: David Suazo es el nuevo entrenador del Carbonia de la cuarta división de Italia



Tranquilos por el avance a la gran final, el entrenador de los Albos ya piensa en Motagua, su gran rival. "Ahora a pensar en lo que viene, pasamos de un rival muy duro, que se nos complicó allá y que pudimos liquidar acá. Vamos por la primera final y ojalá lo podamos conseguir el título en estos dos partidos".



Con la tranquilidad de haber firmado un año más con Olimpia, Pedro Troglio finalizó diciendo que se encuentra muy feliz en la institución blanca. "Estoy feliz, se lo dije al presidente, no me arrepiento de haber decidido venir, más allá de que uno debe ver lo económico, lo familiar, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión de venir y de renovar dos veces, estoy muy contento, me siento muy querido por la directiva, por la gente, por mis jugadores".