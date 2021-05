Alberth Elis rompe récord en goles con el Boavista de Portugal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fútbol de Portugal ahora ya conoce quién es Alberth Elis, el hondureño ya lleva ocho goles con el Boavista y su ficha sube de precio cada vez más en el mercado internacional.



La 'Panterita' rompió récord de goleo en una sola temporada año calendario, así lo informó el diario deportivo Ojogo.



En los datos históricos del Boavista, Iuri Medeiros había convertido siete goles en la temporada 2016-2017. Si embargo, el hondureño borró al portugés con sus ocho tantos.



VEA: Los fantásticos números de Alberth Elis en el Boavista de Portugal



Según la prensa internacional, Alberth Elis estaría siendo pretendido por el Celtic de Escocia -equipo donde jugó Emilio Izaguirre- y también por el Porto de la Liga NOS.

Prensa portuguesa

“Esta es la temporada de Alberth Elis en Europa y la adaptación no podía haber sido mejor. Con Tondela, fue él quien se lanzó al ataque a la portería donde Pedro Trigueira brilló como protagonista del encuentro. De lo 22 disparos de Boavista, ocho de ellos a puerta, siete fueron a cargo de la camiseta 17, cuatro de los cuales fueron calificados. Pase de Nathan, se registró uno en el resultado final”, es lo que destacó el diario Ojogo en las últimas horas.



Aunque el Boavista no marche muy bien en la tabla, ya que por ahora está peleando por no descender, Alberth Elis tendría las horas contadas con el equipo debido a varias ofertas que podrían concretarse en Europa.