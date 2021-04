Manchester City gana ante Tottenham la Copa de la Liga, su primer título de la temporada

LONDRES, REINO UNIDO.- El Manchester City conquistó la Copa de la Liga por cuarta vez consecutiva este domingo al vencer por 1-0 al Tottenham en frente de 8.000 espectadores en el estadio londinense de Wembley.



El defensa francés Aymeric Laporte marcó el único gol del partido, de cabeza, a falta de ocho minutos para el final del encuentro, frustrando las esperanzas de los 'Spurs' de terminar con 13 años de sequía de títulos.



Este triunfo permite al City igualar dos récords del Liverpool en la Copa de la Liga: el de número de títulos consecutivos (4) y el de número de títulos totales en esta competición (8).



Para Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, supone el 25º gran título de su carrera como entrenador, el séptimo en Inglaterra. "He estado en grandes clubes: FC Barcelona, Bayern de Múnich y aquí, por eso es más fácil lograrlo", declaró el español con modestia.



Los dirigidos por Guardiola jugaron como campeones luego de un bajón de forma sufrido en las últimas semanas, avasallaron al Tottenham desde el pitido inicial y merecieron ganar por un resultado más abultado.



VEA: Con doblete de Griezmann, Barça gana 2-1 a Villarreal y sigue dependiendo de sí mismo



"Estamos muy felices de ganar nuestro primer título (de la temporada) y por cuarta vez consecutiva en esta competición. En nuestros últimos 33 partidos hemos ganado 30 y es increíble", dijo el catalán al micrófono de Sky Sports.



"Hemos jugado con mucho carácter desde el primer minuto para hacernos con este partido, hemos generado muchas ocasiones", celebró.



Los 'Spurs', que despidieron el lunes a su entrenador José Mourinho en el inicio de una caótica semana en la que -al igual que el City- se adhirieron al proyecto de la Superliga europea para luego abandonarla, no generaron apenas peligro y se mantuvieron vivos en el marcador gracias al buen rendimiento de su arquero, el francés Hugo Lloris.



"Duele. Conozco ese sentimiento. Este grupo de jugadores se preocupa profundamente por este club. Lo intentamos, pero no fue suficiente hoy", comentó de su lado Ryan Mason, exjugador del Tottenham y sustituto interino de Mourinho en el banquillo del equipo del norte de Londres.

Público en Wembley

Guardiola alineó al arquero Zack Steffen y a Laporte para refrescar a algunos futbolistas de cara a los importantes compromisos que afrontará el City en las próximas semanas, y también puso de inicio a su estrella Kevin de Bruyne, recuperado de sus molestias.



Las ocasiones se sucedieron para los 'Skyblues' desde el comienzo de la final. El canterano Phil Foden vio cómo uno de sus disparos era desviado al poste (26) y luego un zurdazo de Riyad Mahrez (35) también rozó el palo.



En la segunda mitad, el Tottenham estuvo menos encerrado pero no por ello inquietó más a su rival. Lloris tuvo que lucirse nuevamente en el minuto 73 para evitar que Mahrez abriera el marcador.



Finalmente, de cabeza tras un golpe franco, fue Laporte el que abría la lata y daba la Copa de la Liga al Manchester City.



"Estamos muy contentos de volver a ganar este título", declaró el central francés a Sky Sports. "Es especial porque perdimos en la FA Cup y para nosotros es importante conservar la confianza", añadió.



Por primera vez en 13 meses, un encuentro de fútbol en Inglaterra reunió a aficionados de ambos equipos dentro de un estadio, en uno de los eventos de prueba celebrados en Wembley a medida que se relajan las restricciones contra el coronavirus.



El City no podrá levantar cuatro títulos esta campaña a causa de su derrota contra el Chelsea el pasado fin de semana en la semifinal de la FA Cup.



Sin embargo, los 'Citizens' permanecen en la carrera por el triplete. El miércoles tienen el duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain mientras que están cerca de sellar el título de la Premier League, donde cuentan con diez puntos de ventaja, a falta de cinco jornadas, sobre el segundo clasificado, su vecino Manchester United