Manchester City pierde 1-2 ante el Manchester United

MANCHESTER, INGLATERRA.- Lo único que le queda al Manchester United estos días es amargarle un poco la existencia a un Manchester City en una marcha inexorable al título.



La ambición del técnico del City Pep Guardiola de establecer un récord mundial de victorias se esfumó el domingo tras la derrota 2-0 en el derbi.



Un penal señalado cuando apenas habían transcurrido 36 segundos, y ejecutado por Bruno Fernandes, y el tanto de Luke Shaw a los 50 minutos pusieron fin a la racha de 21 triunfos sucesivos del City en todas las competiciones.



Pero el panorama de la Liga Premier ha dado un giro drástico desde la última derrota del City, acaecida hace 106 días en una visita a Tottenham y que les dejó en 11mo puesto de la tabla, ocho puntos del club de Londres instalado en la cima.



Perder ahora es una mera cuestión de orgullo y dejar escapar la oportunidad de igualar el récord de 27 victorias consecutivas que el club galés The New Saints fijó en 2016. El City no solo ascendió a lo más alto de la tabla de posiciones, sino que abrió una brecha tan grande su escolta y vecino que ahora la distancia quedó en 11 puntos tras salir triunfante de la visita al Etihad.



Con semejante diferencia y 10 partidos por disputar, el United sólo ha hecho demorar el momento en el que el City destronará a Liverpool como campeón.



