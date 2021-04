Real Madrid y Barcelona protagonizan un clásico crucial en LaLiga

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan el sábado en el clásico liguero estrella de la 30ª jornada de LaLiga, en la que el Barça podría ponerse líder siempre que el Atlético de Madrid tropiece con el Betis.



El equipo azulgrana, a un punto de los rojiblancos tras su agónica victoria contra Valladolid 1-0 el lunes, puede hacerse con la punta de la clasificación si se impone en el estadio Alfredo Di Stéfano.



El Real Madrid, por su parte, también alcanzaría al Atlético en caso de pinchazo colchonero, si logra sumar los tres puntos en un clásico al que tanto merengues como azulgranas llegan en su mejor momento de la temporada.



El equipo blanco saltará al campo animado tras su convicente victoria contra el Liverpool (3-1) en la ida de los cuartos de final de la Champions.



"Estamos en una buena dinámica", afirmaba Zinedine Zidane, tras ganar al Liverpool, recordando que "estamos vivos en dos competiciones".



Los blancos han ganado sus últimos cinco partidos oficiales en los que han marcado 13 tantos.

Capacitados para ganar

De la misma manera, los azulgranas han ganado cuatro de sus últimos encuentros con 14 dianas anotadas, aunque frente al Valladolid el lunes no mostraron su mejor cara.



"El equipo esta capacitado para ganar los partidos, pero hay que estar a tu nivel, tener efectividad, tener frescura, que nos ha faltado hoy", reconocía Ronald Koeman, insistiendo en que "estamos capacitados para ganar nuestros partidos".



Los dos grandes tienen a mano al Atlético, que en las últimas jornadas ha visto fundirse una ventaja de hasta 10 puntos sobre sus perseguidores.



Con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros ligueros, el Atlético tiene que ganar frente a un duro Betis el domingo, si no quiere verse sobrepasado o alcanzado.



Los rojiblancos no podrán contar para este partido con su máximo goleador, el uruguayo Luis Suárez, que está sancionado, además de sufrir una lesión muscular.



Su ausencia será un duro golpe para Diego Simeone en esta recta final del campeonato.