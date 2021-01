Imparable Luis Suárez en el Atlético de Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El Atlético de Madrid comanda LaLiga en solitario y en ello tiene buena parte de 'culpa' el artillero uruguayo Luis Suárez, que desde principios de año vive un idilio con el gol.



Cinco tantos en los últimos cinco partidos del campeonato español han catapultado al 'Pistolero' a la cabeza de la clasificación de goleadores, en pugna con el marroquí del Sevilla, Youssef En-Nesyri.

El último tanto llegó el domingo para dar la victoria a los rojiblancos frente al Valencia 2-1 con una preciosa realización casi sin ángulo en el día de su 34 cumpleaños.



En total, doce tantos y dos asistencias en 15 partidos en lo que va de LaLiga, para demostrar que Diego Simeone acertó en su apuesta por el delantero uruguayo.



"El momento que hablé por teléfono con Luis (antes de su fichaje) me encontré con lo que está transmitiendo dentro del campo; mucha ilusión, mucho hambre, mucha rebeldía, muchas ganas de mostrar que está vigente...", decía el sábado Simeone.

'Su mejor versión'

"El equipo lo está acompañando para que él pueda desarrollar su mejor versión, que es el gol", añadió.



Llegado al Atlético para aportar goles, supliendo la salida de Álvaro Morata a la Juventus, el uruguayo está cumpliendo las expectativas formando un temible tándem con el joven portugués Joao Félix, que en su segunda temporada en el club rojiblanco parece haber encontrado su sitio.

Frente al Valencia, el luso no sólo marcó un gol sino que sirvió el balón para el tanto de Suárez.



"Luis Suárez forma con João Félix una sociedad ilimitada y, junto a Marcos Llorente, son el Tridente de Neptuno, la punta de lanza de un equipo que huele a campeón", afirma Javier Matallanas en una columna en el diario AS.



Los 12 goles del uruguayo y los 6 del luso suponen la mitad de los 36 tantos que atesora el Atlético para comandar con firmeza la competición doméstica.



El club rojiblanco es líder liguero con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, y diez sobre el Barcelona, tercero, y con un partido menos que sus perseguidores.



"Siempre hemos pensado que Luis Suárez era el mejor delantero centro que había en Europa", dijo tras el partido contra el Valencia el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, a la plataforma Movistar+.



"Tenemos la suerte de que está con nosotros, todo el mundo contento y feliz, si cada domingo marca, fenomenal", añadió.

"El jugador uruguayo está siendo clave en los grandes números del Atlético de Madrid en esta primera vuelta" de LaLiga, afirma este lunes el diario deportivo barcelonés Mundo Deportivo.



Prácticamente echado del Barcelona, Luis Suárez aterrizó en el Metrolitano en septiembre casi a coste cero, ya que el Atlético sólo pagará seis millones de euros en variables (6,9 millones de dólares) al Barcelona.

Sentirse valorado

"No sé cómo un equipo como ese lo deja salir", comentaba en el momento de su fichaje el delantero hispano-brasileño, Diego Costa, que en diciembre rescindió su contrato con el club rojiblanco.



"Vaya regalo. Menudo chollo. Uno de los mejores delanteros de la Liga, obsequio del Barça al rival que puede llevarse el campeonato", escribió este lunes el columnista de Marca, Roberto Palomar.



Suárez "marca para él, para su equipo y contra los que le despreciaron. Su venganza tiene mucho de Conde de Montecristo", añadió Palomar.



Y es que las lágrimas de tristeza de Luis Suárez al anunciar su marcha del Barça hace cinco meses, se han convertido en unas de alegría en el seno del Atlético de Madrid.



"Te valoran como no lo estaban haciendo en otro lado y eso es importante", afirmaba Luis Suárez en una entrevista con As en noviembre.



Una importancia que respaldan los goles, con los que espera seguir contando un Atlético para soñar con la LaLiga y apuntar también a la Champions.