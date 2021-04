Jürgen Klopp recuerda la final de 2018 previo al partido frente al Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, habló en conferencia de prensa previo al electrizante duelo de cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid en el Alfredo Di Stefano.



Esta es la primera vez que ambos equipos se verán las caras en el torneo luego de la final jugada en Kiev en el 2018 que saldó con victoria 3-1 para los blancos que en aquel momento alzaron su decimotercera Copa de Europa.

Precisamente el alemán habló del partido muy recordado por los aficionados de ambos clubes por la acción en la que Sergio Ramos, quien no será de la partida este martes, lesionó al egipcio Mohamed Salah y también por los infames errores de Loris Karius que terminarían en los goles de Karim Benzema y Gareth Bale.

La lesión que sufrió Salah en aquel trascendental encuentro todavía sigue generando controversia entre los fanáticos reds. Foto: AFP







Justamente a Klopp se le vino a la memoria la acción en la que Ramos le cometió una falta a Salah, que sufrió una lesión en su hombro y lo terminaría sacando del partido justo cuando el Liverpool era superior.



"Esto no tiene nada que ver con 2018. Aunque es cierto que cuando vi el sorteo, se me vino el partido a la cabeza. Después de la final, una semana o un mes después, la gente me preguntaba si invitaría a Ramos a mi cumpleaños y yo dije, en su momento, que no. No me gustó lo que pasó aquella noche, pero ya fue hace mucho tiempo. No me puedo detener en esa rabia, ni lo he intentado. Lo que hice fue preparar a mi equipo para demostrar lo buenos que somos. Estamos hechos para esta clase de partidos", apuntó el estratega germano que le metió un poco de picante al duelo de mañana.

Asimismo, Jürgen Klopp tuvo tiempo para referirse a los comentarios que dan por sentado que el Real Madrid es el favorito para avanzar a las semifinales: "He escuchado que todo el mundo dice que el Madrid es favorito, no tengo problema con ello. Si alguien sabe cómo ganar la Champions, ése es el Real Madrid. Han estado en esta posición muchas veces antes, atraviesan un buen momento y tienen mucha experiencia".



Los reds llegan a este encuentro luego de vencer 3-0 al Arsenal en la Premier League, mientras que los blancos vienen de vencer 2-0 al Eibar en La Liga.

La gran cita futbolera está pactada para este martes a la 1:00 PM (hora de Honduras) en el estadio Alfredo Di Stefano en una de las mejores series que deparó el sorteo de cuartos de final.