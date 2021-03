Qatar apura su Mundial 2022 en medio de reclamos de boicot  

DOHA, QATAR.- Europa inicia su recorrido hacia la Copa Mundial de 2022, pero los cuestionamientos a Qatar no merman.



El coro de críticas cobra más fuerza al tiempo que las selecciones acusan la presión de grupos de activistas y aficionados que rechazan las leyes discriminatorias y las condiciones peligrosas de los obreros migrantes contratados para que la nación del Golfo Pérsico pueda dar el saque inicial el 21 de noviembre de 2022.



Esta misma semana, el presidente de la FIFA Gianni Infantino recibió una carta de Amnistía Internacional, que reconoce los avances de Qatar en cuanto a mejorar los derechos laborales desde que recibió la sede en una votación realizada en 2010. Sin embargo, la misiva reclama que dar cumplimiento a la legislación deber ser prioridad.



Qatar afirma que todo marcha de acuerdo con los plazos establecidos para tener sus ocho estadios listos en la fecha prevista, luego de derrochar decenas de miles de millones de dólares en mejorar la infraestructura de la pequeña y acaudalada nación petrolera. La mitad de las sedes ya han sido inauguradas.

BOICOTS

Ningún país ha planteado un boicot. Pero Noruega, que podría llevar al ascendente astro Erling Haaland, ha afrontado pedidos de ese tipo por parte de algunos de sus clubes de la primera división, como Rosenborg y Tromso.



El técnico de Noruega Stale Solbakken ha dicho que sus jugadores expresarán su preocupación por los abusos de los derechos humanos en Qatar, durante el debut contra Gibraltar por las eliminatorias mundialistas.



“La palabra diálogo es muy difusa y muy cobarde. Hay que presionar. Se deben tomar medidas directas para que se mejore la situación", dijo Solbakken al canal noruego TV2. “Podemos hacer cosas que el mundo vea. El deporte debe enviar una señal”.



En Holanda, el capitán interino Georginio Wijnaldum advirtió el martes del riesgo que supondría vincular las campañas contra el racismo y las acciones para reducir la discriminación en Qatar hacia los obreros procedentes del suroeste de Asia.



“Nosotros no fuimos los que decidimos ir a jugar en Qatar", aclaró Wijnaldum, quien ganó una Copa Mundial de Clubes en el país del Golfo Pérsico con el Liverpool en 2019.

MUERTES

La Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) manifestó estar “completamente consternada” por el hecho de que más de 6,500 obreros migrantes en Qatar procedentes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka hayan muerto en la última década, según una investigación del diario The Guardian.



“La KNVB nunca estuvo a favor de realizar el Mundial en Qatar y desde luego no aprueba el trato que los obreros migrantes reciben ahí", señaló la federación.



Qatar sólo ha dado detalles de las muertes ocurridas en los sitios de construcción de los estadios, diciendo que han sido 38, de las cuales tres obedecieron a accidentes laborales.

Una de las mismas ocurrió en el sitio en que se construye el estadio Khalifa.



El obrero británico Zac Cox murió al caer de un pasadizo, y un forense de su país, consideró que ello se derivó de prácticas laborales peligrosas.



FIFA y Qatar han declinado responder a pedidos de revelar detalles sobre la investigación de la muerte y si se atendieron otras anomalías en los sitios.



Los preparativos de una Copa del Mundo van más allá de erigir estadios, teniéndose que construir carreteras, un metro y hoteles — bajo un calor abrasador que provocó que la FIFA cambiase la tradicional fecha de junio-julio.



El gobierno qatarí no da cuenta de los decesos ni informa de las investigaciones sobre una muerte, como se hizo en Gran Bretaña por el caso de Cox.

INVESTIGACIONES

Qatar ha sido blanco de acusaciones sobre actos indebidos para convencer en 2010 a los votantes de la FIFA a fin de que le otorgaran la sede del Mundial. La pesquisa de la propia FIFA sobre actos de corrupción no encontró evidencia alguna que ameritara el retiro de la sede a Qatar.



Pero apenas el año pasado surgieron nuevas acusaciones por parte de fiscales estadounidenses, quienes dijeron que miembros del comité ejecutivo de la FIFA recibieron pagos para apoyar la candidatura qatarí.



La FIFA nunca ha abierto una investigación sobre esas acusaciones específicas.

FINANZAS

Incluso antes de la pandemia, la FIFA contrató un seguro de cobertura por 900 millones de dólares, para protegerse contra la potencial cancelación, posposición o reubicación de la Copa Mundial. La FIFA espera que la aplicación generalizada de vacunas garantice que haya estadios llenos y que el próximo Mundial transcurra con normalidad.



Se firmaron menos contratos con patrocinadores en comparación con la misma etapa previa a otras ediciones del Mundial. Sin embargo, la FIFA prevé generar 1,350 millones de dólares a partir de derechos comerciales. Los ingresos totales del evento ascenderían a 4,670 millones de dólares.



En el ciclo mundialista 2019-22, la FIFA prevé ingresos de 6,440 millones de dólares, poco más que en el periodo previo de cuatro años, incluido el torneo en Rusia.



