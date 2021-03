Ex pareja de Iker Casillas: "Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos"  

MADRID, ESPAÑA.- La ex esposa de Iker Casillas, Sara Carbonero, reveló este viernes que pese a su ruptura amorosa seguiran siendo padres dedicados con sus hijos y que el afecto hacía el exguardameta seguirá.



Después de revelar la separación entre el ex Real Madrid y la periodista, Carbonero aclaró todo sobre su relación.



"Tanto Iker como yo nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión", escribió Sara en su cuenta de Instagram.



"Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo", explicó.



"Con estas palabras pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro. Muchas gracias por vuestra comprensión", pidió la ahora expareja de Iker Casillas.



