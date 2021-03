Héctor Vargas a Edwin Solano: "Se quedó esperando a que lo llamara Saprissa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de la derrota 2-0 contra el Motagua por la jornada 7 del Torneo Clausura 2021, el entrenador del Marathón, Héctor Vargas, reaccionó molesto tras la nueva debacle del conjunto verdolaga y apuntó especialmente contra Edwin Solano.

El escurridizo mediocampista, uno de los pilares en el conjunto sampedrano, ha tenido un torneo bastante flojo y Héctor Vargas no ha dudado para hacérselo saber en público.

El "león de Formosa" no se anduvo por las ramas y le recordó al habilidoso jugador que no debe andar pensando en las ofertas de equipos del extranjero, especialmente por el interés que había mostrado el Saprissa de Costa Rica, tras el partido que disputaron por los cuartos de final de la Liga Concacaf.



"No tengo ninguna duda, al futbolista hondureño cuando le dicen que se lo van a llevar cree que se tiene que dejar estar hasta que se lo lleven. Por eso muchos jugadores salen y regresan, hay futbolistas que me ha tocado como en el Olimpia con el caso del Choco Lozano, Alberth Elis y Chirinos, les metí en la cabeza que había que prepararse para irse, ellos se han quedado donde van", comenzó diciendo Vargas.

"El caso de Edwin Solani se quedó esperando que lo llamara Walter Centeno (ex técnico del Saprissa) y más bien lo sacaron del equipo y como que le afectó y no alcanza el nivel que queremos", apuntó Vargas contra el futbolista.



Pese al reproche hacia Solani Solano, Vargas reconoció que ha estado hablando con él para ponerle los pies sobre la tierra, revelando que este incluso ha hablado con Orinson Amaya, presidente del club verdolaga, al cual le ha manifestado que en caso de tener una oferta del extranjero sobre la mesa desearía hacer maletas y emprender la aventura.

A Vargas también se le consultó sobre una eventual salida de Marathón si continúa la crisis de resultados en el presente torneo, a lo que el argentino serenamente respondió que "si el día de mañana me toca salir, saldré porque he hecho los méritos necesarios para tener una posibilidad de trabajo en otro lado".