Héctor Vargas: “Competir contra el Olimpia es como que un Corolla lo haga ante un Mercedes Benz”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador del Marathón, Héctor Vargas, habló a cerca de la situación que vive el actual subcampeón del fútbol nacional luego de haber culminado el Apertura 2020 y con el Clausura 2021 y la Liga de Campeones de la Concacaf en el horizonte.

En los últimos días los verdolagas han anunciado las salidas de algunos jugadores importantes como el capitán Allan Banegas y el arquero Denovan Torres, con quienes no pudieron llegar a un arreglo para que continúen con el club, convirtiéndose en bajas sensibles para el club.

Asimismo la institución ya había confirmado las salidas de Bruno Volpi, Michael Osorio y Bryan Johnson, quienes ya no entraban en los planes de la directiva del monstruo de cara al próximo campeonato.

Ante el complicado momento que viven los verdes, Vargas brindó declaraciones a un emisora capitalina, en donde tuvo tiempo para hablara de sus logros al frente del Marathón, posibles fichajes y también para mencionar las diferencias económicas con el Olimpia.

El argentino comenzó con el tema de Denovan Torres, quien prácticamente ya está confirmado que no sigue en el club, asegurando que si este se va buscarán un nuevo guardameta que si esté comprometido con el equipo.

Vargas también añadió: “Yo nunca pongo excusa de que se me fue un jugador y no peleamos nada. Se me han ido 46 futbolistas en tres años y siempre hemos luchado el primer lugar, campeonato, y subcampeonato.

Posibles refuerzos

El técnico argentino también se refirió a las posibles llegadas de Félix Crisanto, Wilmer Crisanto y Elmer Güity, quienes en las últimas horas han sonado para incorporarse a los sampedranos.

Vargas comenzó recordando que el le recomendó en su momento a Yanuario Paz (entonces director deportivo de Motagua) y a Diego Vázquez el fichaje de Wilmer Crisanto en 2013, pues este lo conocía a la perfección de su etapa en el Victoria, además de que subió al primer equipo de la jaiba a Félix Crisanto.

Otro futbolista que también pasó por la mano de Héctor Vargas fue Elmer Güity, a quien lo hizo debutar cuando dirigió al Olimpia.

El ‘león de Formosa’ reconoció que estos tres futbolistas “son jugadores muy buenos”, sin embargo destacó que el Marathón tiene un presupuesto del cual no puede salirse.

Fichajes fallidos

El Marathón tuvo ene el radar a Ángel Tejeda, Jairo Róchez y Rony Martínez, sin embargo, estos futbolistas prefirieron las ofertas de Vida, Real de Minas y Real Sociedad respectivamente y dejaron con la mano tendida a los verdes.

Ante esto Vargas siguió haciendo énfasis a la complicada situación económica que vive el subcampeón nacional y puso de ejemplo las salidas de Bruno Volpi, Allan Banegas y Denovan Torres, a quienes el equipo no pudo retener.

Ryduan Palermo continúa en Marathón

El técnico sudamericano confirmó que Ryduan Palermo quere continuar en el club y a pesar de tener un cuestionable rendimiento en el Apertura 2020 confiará en él para él próximo campeonato.

Vargas también añadió: “El muchacho es millonario y si mañana me dice: Me voy a Dubai, se va a Dubai. Es la verdad, hasta yo me extraño que esté dando vueltas aquí y tenga la voluntad de jugar. Yo en el caso de él no estaría aquí”.

Corolla vs Mercedes Benz

Finalmente, el estratega de los verdes terminó haciendo una comparación del presupuesto con el que cuenta su equipo ante el de Motagua, Olimpia y Real España, señalando que mientras los leones, actuales campeones, mantengan esa inversión que tienen seguirán en la cima del fútbol hondureño.

“Hay que tener las empresas que tiene Olimpia, los bancos que tiene Motagua, las empresas que tiene Real España y aquí no hay en este momento. No se tiene”.

Para culminar, Vargas hizo una jocosa comparación entre el presupuesto del monstruo con el del Olimpia, mencionando que “es como que nos digan, vos tenés un Corolla 2002 y vos un Mercedes Benz y nos vamos a Tegucigalpa ¿Quién va a llegar primero? Vas a llegar en tu Mercedes y de remate es 2020”, haciendo una clara referencia hacia el Olimpia.