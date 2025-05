Real España confirma otra baja de cara al Apertura 2025: Otros dos estarían en la cuerda floja

La junta directiva de la "Máquina" no ha perdido el tiempo de cara al segundo semestre del presente año e inició la barrida en la plantilla que no pudo obtener el título del Clausura.

EL HERALDO conoció que Real España llegó a un acuerdo para rescindir el contrato del argentino Braian Benítez, futbolista que decepcionó en el Clausura 2025, certamen donde anotó un gol en ocho partidos.

El atacante sudamericano no pudo descollar en el fútbol centroamericano, no se ganó la titularidad y la junta directiva decidió no seguir el vínculo con el delantero.

Asimismo, EL HERALDO conoció que los extranjeros recientemente fichados están en la cuerda floja de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana.