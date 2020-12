Médico pedalea después de su jornada de trabajo en la Vuelta 2020  

Rafael Flores de 45 años, es un médico con especialidad en gerencia de servicios de Salud, que trabaja en la Secretaría de Salud. Sin embargo, es un apasionado del ciclismo, que practica este deporte después de sus largas jornadas de trabajo.



Rafa del club Lencas Bikes de la Esperanza Intibucá, ha participado en la Vuelta El Heraldo desde la edición número cuatro hasta ahora, ya que para él y su equipo este evento representa una "inspiración para entrenar y estar a tope cada año... Hay vueltas en las que he llegado lesionado, así a participar y hasta llorar en competencias" dijo el ciclista.



Además de aportar a la causa, Flores asegura que, "el hecho de poder ofrecer un granito de arena para los damnificados por los huracanes es excelente" además, "haber enfocado la vuelta por la pandemia ha sido un golazo"; porque pedalear en la situación actual le ha servido como una forma de evitar el estrés.



El amante del pedal logró también, completar el reto de los 100 kilómetros el primer día, haciendo su recorrido en una ruta difícil, desde la Esperanza intibucá hasta los Alpes Jesús de Otoro y viceversa, donde la experincia que vivió le pareció, "super bonita porque este reto me ha llevado a explorar mis propios límites que aun no conocía y llegar a los 432 kilómetros en lugares tan montañosos como intibucá no es nada fácil. El desnivel es extremo y el frío es muy alto también", agregó el pedalero.



Por otra parte, no dudó en dejar un mensaje de solidaridad para todos los que fueron afectados por el paso devastador de los huracanes Eta e Iota en la zona norte. Lluchen cada día por mantener en bien a sus familia y sepan que existen personas y organizaciones como El Heraldo que no los van a dejar solos. Ánimos nuestro corazón está con ustedes y por lo mismo apoyamos esta noble causa; tanto monetario como en kilómetros".



Hasta ahora, Rafa está posicionado en quinto lugar del ranking Strava con 432 kilómetros recorridos durante esta semana, aunque espera cambiar de puestos este último día de reto para pedalear en la novena edición de la Vuelta 2020.