Revelan el audio que Maradona le envió al novio de su ex

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Uno de los últimos audios que mandó Diego Armando Maradona fue revelado este domingo en el programa Secretos Verdaderos de Luis Ventura.



El audio no fue enviado a sus hijos, sino al actual pareja de Verónica Ojeda, exnovia del "Diez": Mario Baudry.

En el mismo, el jugador y leyenda argentina le hizo una petición muy especial a Baudry, la cual esta relacionada a su hijo Dieguito Fernando.



“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, comienza diciendo Maradona.



Seguidamente le advierte: “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”.



El audio habría sido enviado por el futbolista solo horas antes de su muerte, según los periodistas, quienes explicaron que Maradona y Baudry tenían una buena relación, dado que él llevó en varias oportunidades a Diego Fernando para que visite a su padre.

El astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, falleció el pasado 25 de noviembre. "La Pelusa" sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se había instalado tras su operación en la cabeza.



Maradona recibió el alta médica y abandonó el miércoles 11 de noviembre la clínica de Buenos Aires, ocho días después de someterse a una operación de un edema craneal.



Salió de la clínica Olivos, situada en el suburbio del mismo nombre al norte de la capital, a bordo de una ambulancia, según imágenes difundidas por la televisión local.



Maradona fue operado el martes 3 de noviembre de un edema craneal que se le detectó un día antes cuando había sido internado en otra clínica por una descompensación que le había provocado la ingestión de psicofármacos y bebidas alcohólicas. Sin embargo, se complicó su salud y murió.

