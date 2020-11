Así se jugará la jornada 11 de la Liga Nacional de Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ese miércoles y jueves se llevará a cabo la jornada 11 del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Honduras.



Esta jornada estaba prevista para la primera semana de noviembre, sin embargo, debido a la tormenta Eta tuvo que ser suspendidda.

Poco a poco los duelos que fueron suspendidos debido a las inudaciones causadas por las tormentas Iota y Eta se han ido reprogramando.



Así se jugará esta jornada:



Miércoles (3.00 pm) Real Sociedad vs Platense

Miércoles (5.00 pm) Lobos UPN vs Marathón

Miércoles (7.00 pm) Real España vs Real de Minas

Miércoles (8.00 pm) Olimpia vs Vida

Jueves (3.00 pm) Honduras Progreso vs Motagua