De París a Londres, Thiago Silva encuentra un nuevo reto en el Chelsea

LONDRES, INGLATERRA.- De París a Londres, con casi 36 años y aún con hambre competitiva. El defensor central brasileño Thiago Silva, que finalizó contrato con el Paris Saint-Germain, firmó por un año más otro opcional con el Chelsea, anunciaron los Blues este viernes.



Luego de ocho temporadas en la capital francesa, donde disputó 315 partidos, 293 de los cuales como capitán, "eligió cruzar el canal de la Mancha para proseguir su larga y rica carrera", se felicitó el club londinense.

Silva, a punto de cumplir 36 años, optó por mantenerse en el más alto nivel con un contrato de un año en lugar de vivir el tramo final de su carrera en un campeonato menor, pero en un club que pudiese reportarle mayores ingresos.



"Estoy tan feliz de unirme al Chelsea. Estoy encantado de formar parte del apasionante equipo de Frank Lampard y estoy aquí para pelear por títulos", declaró el internacional brasileño, citado en el comunicado del club.

Con Qatar 2022 en mente

"Quiero prepararme para disputar el Mundial de Qatar" en 2022, había avanzado el pasado domingo después de su buen partido pese a la derrota de su equipo en la final de la Champions League ante el Bayern de Múnich (1-0).



Una derrota dolorosa que no ensombreció su gloriosa etapa en el PSG, saldada con 18 títulos.



"Estamos encantados de poder contar con un jugador de clase mundial como Thiago Silva. Luego de haber jugado al más alto nivel durante muchos años, no tenemos ninguna duda de que su experiencia y su calidad completarán los estimulantes talentos que tenemos aquí", comentó la directora general del club Marina Granovskaia.

El Chelsea, cuarto en la pasada Premier League, disputará la próxima edición de la Liga de Campeones.



Sin embargo, su defensa mostró debilidad con 54 goles recibidos en 38 fechas.



Con un gasto de 145 millones de euros para hacerse con los servicios del volante ofensivo marroquí Hakim Ziyech, del delantero alemán Timo Werner, y del lateral inglés Ben Chilwell -a la espera del probable traspaso récord en Alemania, Kai Havertz-, los Blues quieren dotarse de medios para cumplir sus elevadas ambiciones.



Aunque el brasileño no es un plan B para el Chelsea, no es menos cierto que Lampard deseaba fichar a Declan Rice, perteneciente al West Ham. Pero el elevado precio que pedían por él los Hammers lo descartó de la agenda de Roman Abramóvich.



Pese a que ya no ofrece el mismo tope de velocidad ni la misma explosividad, su liderazgo en defensa y su buena lectura del juego le capacitan para fichar por un grande de Europa.

Silva está llamado a jugar en Stamford Bridge un papel de mentor de sus compañeros en la retaguardia Kurt Zouma, Andreas Christensen o Fikayo Tomori, de 25, 24 y 22 años respectivamente.



Los tres podrán extraer buenas lecciones sobre la exigencia y la concentración de un jugador que figuró en tres ocasiones en el once ideal anual de la FIFA.