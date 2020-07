Marcelo Bielsa, ídolo para Guardiola y leyenda del Leeds 

'Creo que es el entrenador mejor preparado que he visto en mi vida', llegó a decir sobre él Josep Guardiola, que no oculta su admiración por el 'Loco' Bielsa, ahora ídolo de los seguidores del Leeds. Foto: AFP.

LONDRES, INGLATERRA.- Apodado 'El Loco' por algo, Marcelo Bielsa es una figura imprevisible y carismática del fútbol, que ha sido maestro para toda una generación de jóvenes entrenadores, incluido Josep Guardiola, y que ya es leyenda en otro lugar, en Leeds, donde ascendió al histórico club a la Premier League.



Esa formación llevaba 16 años alejada de la élite y ha tenido que ser Bielsa, de 64 años, el artífice de un ascenso largamente esperado, que convierte al argentino, que no tuvo problemas en ir a dirigir a un equipo de segunda división, en un ídolo para la grada de Elland Road.

"El equipo de Marcelo Bielsa ha tenido una campaña fantástica en el campo, estableciendo un nuevo récord de puntos del club, con 87, con dos partidos todavía por jugar", destacó este viernes el Leeds en su página web.



El descenso a segunda en 2004 inició una larga travesía del desierto y Bielsa tuvo el pasado curso una temporada algo movida, incluyendo una acusación de enviar 'espías' a los rivales.



No pudo ascender al Leeds en ese primer curso (2018-2019) al frente del equipo, pero el rosarino no ha fallado en la segunda oportunidad.



Su espionaje en 2019 al Derby, que entonces dirigía Frank Lampard (actual técnico del Chelsea), llenó páginas de periódicos y reveló a los lectores ingleses la particular personalidad del técnico argentino.



"Creo que es el entrenador mejor preparado que he visto en mi vida", llegó a decir sobre él Josep Guardiola, que no oculta su admiración por el 'Loco'.

Su gusto por el buen fútbol también va de la mano de la deportividad. La FIFA incluso le premió por permitir que el Aston Villa empatara después de que el Leeds se hubiera adelantado cuando un jugador del equipo de Birmingham estaba tirado en el césped.



Bielsa empezó a dar muestras de su talento como director de orquesta cuando ganó tres títulos en Argentina, con Newell's Old Boys y Velez Sarsfield.



Exseleccionador de Argentina (1998-2004) y Chile (2007-2011), Bielsa ha entrenado a clubes en México (Atlas, América), España (Espanyol, Athletic) o Francia (Marsella, Lille).



Al Athletic le hizo subcampeón de la Europa League y de la Copa del Rey en la campaña 2011-2012, rozando la gloria con los 'Leones'. A Argentina la condujo a un oro olímpico en 2004.



Pero más allá de resultados deportivos, Bielsa deja huella allí donde pisa por su personalidad y sus métodos.



Ni siquiera la pandemia del nuevo coronavirus y la interrupción del campeonato ha podido impedir que el proyecto del 'Loco' haya triunfado en Leeds, que desde la reanudación el pasado mes apenas perdió uno de los siete partidos disputados.

"Es un genio"

En Inglaterra, los medios se han hecho eco de su modo de vida más bien humilde.



Pese a un salario millonario, vive en un apartamento de un dormitorio en Wetherby, desde donde puede ir caminando a las instalaciones del club en Thorpe Arch. A menudo es fotografiado en cafeterías o supermercados locales.



"Es una persona que siempre admiraré", afirmó el extécnico argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino, al que Bielsa 'captó' siendo casi un niño.

"Es un genio. Una persona con carisma y con una personalidad muy diferente a la de los entrenadores normales. Eso le hace especial", explicó.



Guardiola tendrá la oportunidad de coincidir en el terreno de juego con Bielsa la próxima temporada, cuando el Manchester City se enfrente al Leeds. La foto entre ambos será sin duda lo más buscado de ese duelo.



"Ser amado es el título más grande, mayor que la Champions League o que la Premier League, o que lo que sea. Ser amado es lo más importante y creo que Marcelo tiene más de eso que cualquier otro entrenador del mundo", estimó Guardiola.



"Sé cómo le quieren todavía en Bilbao. Sé que es un icono en Chile", señaló el técnico catalán.



Este viernes, Bielsa entró para siempre en la historia del Leeds.