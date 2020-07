Juventus espera un paso en falso de Lazio para acercarse al título

El alero brasileño de la Juventus Douglas Costa y el defensor brasileño de Torino Bremer van por el balón durante el partido de fútbol de la Serie A italiana Juventus vs Torino jugó a puerta cerrada. Foto: Agencia AFP.

ROMA, ITALIA.- Líder incontestable de la Serie A, la Juventus se enfrenta al AC Milan (7º) el martes en la 31ª jornada y puede dar un gran salto hacia el título en caso de paso en falso de la Lazio (2º) frente al Lecce (18º) que juega antes 5:30 de la tarde.



La Juventus, que tiene siete puntos de ventaja sobre la Lazio, se desplaza a San Siro para intentar lograr un quinto triunfo consecutivo, desde la reanudación, y acercarse así a un noveno Scudetto seguido.

El equipo de Gianluigi Buffon, ahora el futbolista con más partidos de la historia de la Série A, con 648 apariciones, solo cuenta como único paso en falso con la derrota en la final de la Copa de Italia contra el Nápoles, en los penales.



El AC Milan (7º), que lucha con AS Roma (5º) y Nápoles (6º) por una plaza en la Europa League, tiene la ocasión de confirmar su victoria (3-0) obtenida en el terreno de la Lazio el sábado pasado.



Tras esta dura derrota, el club romano tendrá la obligación de relanzarse el martes frente al Lecce, decimoctavo y en zona de descenso, en la apertura de esta 31ª jornada.



El entrenador de la Lazio, Simone Inzaghi, podrá contar con el regreso del máximo goleador del campeonato, Ciro Immobile (29 tantos), suspendido frente al Milan.

El otro equipo romano, AS Roma, que lleva tres tropiezos seguidos, recibirá al Parma (12º) el miércoles y deberá reencontrar el camino de la victoria si no quiere ser adelantado por el Nápoles, que se desplaza al campo del Génova (17º) unas horas antes.



Por su parte, el Atalanta de Bérgamo (4º) recibirá a las 5:30 PM a la Sampdoria (14º) y buscará un noveno triunfo consecutivo, impulsado por su dúo de delanteros colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, 30 goles entre los dos.



El último partido de esta 31ª jornada opondrá el jueves a Hellas Verona (8º) y al Inter de Milán (3º).



Los interistas, que perdieron la ocasión de alcanzar al Lazio el domingo pasado frente al Bolonia (9º), en su derrota por 2-1, está ahora bajo la amenaza del Atalanta de Bérgamo en la lucha por la tercera plaza y no puede fallar frente al Hellas Verona, que sigue en lucha por una plaza europea.

