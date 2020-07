Courtois 'el renacido', emblema del rigor defensivo del Real Madrid

MADRID, ESPAÑA. - Criticado al principio de temporada, el arquero de la selección belga Thibaut Courtois se ha convertido en el emblema del rigor defensivo del Real Madrid, junto a su capitán Sergio Ramos, en una temporada en la que el club está en una posición perfecta para reconquistar la Liga.



Al frente de la mejor defensa del campeonato español, Courtois bate récords, con tres partidos consecutivos sin encajar goles (16 en total esta temporada en 30 partidos de Liga) y una media de 0,63 tantos encajados por duelo, lo que le convierte en el arquero con mejor porcentaje en la historia del Real Madrid.



"Un portero de campeonato", tituló este sábado El Marca, el diario más leído del país, con una fotografía de Courtois en un primer plano mostrando su rabia.

LEA TAMBIÉN: 'No queremos arriesgar', dice Zidane sobre Hazard



"Ningún portero del Real Madrid ha ganado el trofeo Zamora (arquero menos goleado de la Liga) desde hace 12 temporadas. Courtois aspira a su tercer título", precisó el diario, recordando que el gigante belga de 28 años ya logró la distinción con el Atlético, en 2013 y 2014.



Con solo 18 goles concedidos en el campeonato este curso, Courtois manda con claridad en la clasificación, por delante del esloveno del Atlético Jan Oblak (25 recibidos) y del alemán del Barcelona Marc-André ter Stegen (33).



"Está demostrando que es grandísimo, no me voy a meter en si es el mejor, cada uno tiene su opinión. Sus datos y lo que está haciendo son impresionantes", señaló sobre su número 1 el técnico blanco Zinedine Zidane este sábado en rueda de prensa.



Su rendimiento ha contribuido a que el Real Madrid mande en la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona, a cinco jornadas del final.

'Época complicada'

"Ha demostrado que es un gran portero, que forma parte de los mejores arqueros. Tras una época complicada, como es normal en una carrera, se ha levantado. Ha sabido continuar trabajando, no bajar los brazos, creer en lo que era y transmitir energía a los otros", había señalado ya en enero 'Zizou'.



Desde su llegada a Madrid en 2018, tras brillar con Bélgica en el Mundial de Rusia, en el que consiguieron la tercera plaza, el internacional (79 partidos) no lo ha tenido fácil.

DE INTERÉS: 'No especularé con esto', señala Setién sobre Messi y rumores sobre su salida



En competencia con el popular Keylor Navas, en el arco en las tres Champions consecutivas conquistadas por el Real Madrid de Zidane (2016-2018), Courtois volvía a la capital española tras cuatro años en el Chelsea (2014-2018).



El belga tuvo un arranque complicado, a la imagen del curso 2018-19 del Real Madrid, en el que Julen Lopetegui empezó en el banquillo, fue sucedido por Santiago Solari y finalmente Zidane regresó al puesto.



Su debut en el presente curso, 2019-2020, tampoco auguraba algo mejor. Tras siete goles encajados en las ocho primeras jornadas del campeonato, la humillación contra el PSG en el Parque de los Príncipes el 19 de septiembre (3-0) y el empate 2-2 contra el Brujas en el Bernabéu el 1 de octubre en la fase de grupos de la Champions, convirtieron a Courtois en la diana de las críticas.



Pero el Real Madrid fue capaz de darle la vuelta a la situación, cimentando su buena trayectoria en la defensa, la mejor de los cinco grandes campeonatos europeos. Y Courtois volvió a su mejor nivel.



En una temporada inédita, con un parón de tres meses por la pandemia de coronavirus, el Real Madrid ha vuelto todavía mejor. Desde que se reanudó LaLiga el 11 de junio lleva dos goles encajados en seis partidos, antes de visitar al Athletic el domingo en San Mamés.

ADEMÁS: Barcelona busca la manera de apagar el 'incendio Messi'