Conor McGregor anuncia su retirada por tercera vez

LONDRES, INGLATERRA.- La estrella de las Artes Marciales Mixtas (MMA) Conor McGregor, de 31 años, anunció su retirada este domingo en su cuenta de Twitter, tras haber ya puesto término a su carrera deportiva en 2016 y 2019.



"Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué aventura!", escribió McGregor, acompañando su mensaje con una foto junto a su madre.

Es por tanto la tercera vez que la figura irlandesa de la UFC (Ultimate Fighting Championship), principal organizador de combates de las MMA, anuncia el fin de su carrera deportiva.



McGregor, uno de los peleadores más populares en la historia de las MMA, tiene un récord de 22-4 y fue el primer luchador de la UFC en sostener dos cinturones de diferentes pesos al mismo tiempo.



McGregor había decidido una primera vez retirarse de las MMA en abril de 2016, antes de echarse atrás en su decisión tras haber negociado un nuevo contrato netamente revalorizado.



"El deporte me aburre un poco. No estoy motivado (por el hecho de combatir). No sé si es debido a la ausencia de público. No sé por qué. Pero no encuentro estímulos", declaró McGregor este domingo a la cadena estadounidense ESPN.

"Toda esta espera en que no pasa nada... Busco rivales, pero en este momento no hay gran cosa. Nada me estimula", añadió el luchador.



El irlandés, apodado "The Notorious" (literalmente, el célebre), se había retirado por segunda vez en marzo de 2019 tras haber sufrido una derrota en octubre de 2018 frente al ruso Khabib Nurmagomedov, por el título UFC de los pesos ligeros, en un combate que terminó con una pelea generalizada.



Tras su victoria, el ruso se peleó con miembros del equipo del irlandés, quien también fue agredido por un componente del grupo de Nurmagomedov.



- En la mira de la justicia -

Las dos estrellas de las MMA recibieron una suspensión después de estos hechos.



En octubre de 2019, McGregor había anunciado querer retomar las MMA y regresó al octógono en enero en Las Vegas, ganando en 40 segundos al estadounidense Donald Cerrone.



McGregor tuvo en su poder el título UFC de los pesos plumas de 2015 a 2016 y el de los ligeros de 2016 a 2018. Pero fue participando en un combate controvertido de boxeo frente a la leyenda estadounidense Floyd Mayweather, en agosto de 2017 en Las Vegas, cuando accedió a una notoriedad mundial y a la riqueza.



El irlandés también ha tenido en ocasiones problemas con la justicia. Estuvo implicado en dos agresiones en Estados Unidos. También es objeto de dos investigaciones por delitos sexuales en Irlanda, según The New York Times.



A finales de marzo, anunció que donaba un millón de euros (1.129.000 dólares) para la compra de material de protección para el personal sanitario de su país, en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus.



El patrón del UFC, el estadounidense Dana White, reaccionó este domingo al anuncio de McGregor, estimando que si el irlandés siente que debe retirarse, tiene "absolutamente" que hacerlo.



"Quiero a Conor. Hay un puñado de personas que han hecho esto (las MMA) verdaderamente divertido para mí y él es una de ellas", explicó en una rueda de prensa tras una competición UFC en Las Vegas.