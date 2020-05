"No tengo miedo por mis jugadores", señaló Flick, técnico del Bayern  

MÚNICH, ALEMANIA.-"No tengo miedo por mis jugadores", señaló este viernes en rueda de prensa el entrenador del Bayern Múnich Hansi Flick, asegurando que todo su efectivo "respondió presente", en la víspera de la reanudación del campeonato alemán, bajo un estricto protocolo sanitario.



La Bundesliga tiene ahora "una función de ejemplo" para el resto del mundo, afirmó Flick, cuyo equipo es líder de la Bundes y viaja el domingo a Berlín para visitar al Union.



Pregunta: A puerta cerrada, ¿tienen ventaja los mejores equipos?



Respuesta: "Pienso que la mentalidad sí es una ventaja. Jugamos contra el Union Berlin, que es un equipo que tiene una gran mentalidad. Debemos mostrar carácter e ir a los duelos. Si nos contentamos con hacer fútbol bonito, no vamos a ganar nuestros últimos nueve partidos, que es lo que queremos".

P: ¿Cómo gestionar el particular ambiente a puerta cerrada?



R: "Las condiciones son las mismas para todo el mundo. Dependerá de quién se adapte mejor. Será importante que el equipo se empuje a sí mismo. Si algo no funciona, el equipo debe afrontar los problemas. También puede venir del banquillo, podemos motivar positivamente. Nos hemos entrenado en un estadio muy bonito, hemos podido sentir un poco la atmósfera de un verdadero estadio. El equipo tiene una pequeña idea de lo que le espera".



P: ¿Cómo viven el aislamiento obligatorio del equipo?



R: "No tenemos problemas con el aislamiento. Debemos considerarnos contentos de poder jugar. Hace una semana estábamos en cuarentena y tras el partido contra el Union la vida no puede regresar a la normalidad. No tenemos derecho a hacer algunas cosas que la gente hará, como un ir a una "biergarten" (cervecería al aire libre). Pero tenemos el placer de entrenarnos y el espíritu de camaradería en el equipo".

P: ¿La Bundesliga puede ser un ejemplo para los otros países?



R: "Alemania ha hecho muy bien las cosas. El mundo entero mira ahora para ver cómo lo hacemos. Puede ser una señal para todas las otras ligas y permitir al deporte reanudarse en todos los sitios. Por el momento es importante para nosotros aplicar las consignas, tenemos una importante función de ejemplo. Más de 200 países van a vernos, tendremos un público enorme. Queremos ofrecer una gran prestación".



P: ¿Le preocupa la salud de sus jugadores?



R: "Fundamentalmente soy positivo y no tengo miedo por mis jugadores. Hablamos. Si un jugador está preocupado, puede decidir no jugar, sin consecuencias para él. Pero sin contar los lesionados, todo el mundo ha respondido presente".



P: ¿Cuál es su opinión sobre los cinco cambios autorizados?



R: "Esto me da dos opciones de más, estoy contento, sobre todo en esta situación. Espero que no sea utilizado para ganar tiempo. Lo utilizaré para reemplazar a un jugador cansado. En las semanas con varios partidos, será muy bueno, estoy muy satisfecho de esta opción".

