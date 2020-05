La ceremonia FIFA The Best no se celebrará el 21 de septiembre  

LAUSANA, SUIZA.-La ceremonia de entrega de los premios FIFA The Best, prevista el 21 de septiembre en Milán, "no se celebrará" ese día debido a la crisis del nuevo coronavirus, informaron este viernes fuentes de la FIFA, que estudian varias opciones.



El sucesor de Lionel Messi, coronado el año pasado, debía conocerse el 21 de septiembre pero "debido a la pandemia de coronavirus y a sus consecuencias, la ceremonia no se celebrará y varias alternativas son estudiadas por la FIFA", indicó un portavoz de la instancia.

Messi conquistó el año pasado el FIFA The Best y unos meses más tarde se hizo con el Balón de Oro, por delante del holandés del Liverpool Virgil Van Dijk, jugador del año para la UEFA y ganador de la Liga de Campeones.



El premio FIFA the Best 2019 femenino fue para la estrella estadounidense Megan Rapinoe, que lideró a su selección en el título mundial ganado en Francia una meses antes.

