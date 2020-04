¿Puede cancelarse la Premier League inglesa?

Si esto no fuese posible, las ligas serían emplazadas a encontrar la manera de reanudarse 'con un formato diferente', incluso la disputa de unos play-offs, para poner fin a la temporada. Al fondo el estadio del Manchester United. Foto: AP.

LONDRES, INGLATERRA.- ¿Tendrá la oportunidad el Liverpool de poner fin a su sequía de 30 años sin ganar el título o quedará para los anales un asterisco en el lugar del campeón de la temporada 2019-2020 si se cancela definitivamente la Premier League por la pandemia del nuevo coronavirus?



Todas las partes implicadas se reunirán el viernes para discutir los pasos a seguir, aunque el objetivo es reanudar el campeonato el 8 de junio.

Mientras que la Eredivisie holandesa ya se ha cancelado y que el campeonato belga podría seguir sus pasos, algunas voces reclaman el mismo final para lo que resta de Premier League, aunque los clubes se mantienen firmes en jugar los 92 partidos que restan para evitar que los daños económicos por la pandemia sean aún mayores.

Buscar manera de acabar

Desde la suspensión del campeonato el 13 de marzo, los clubes ingleses han vivido momentos complicados, con polémicas por los recortes salariales, planes de paro parcial para los empleados o los incumplimientos de las consignas gubernamentales por parte de algunos futbolistas.



Devolver el foco a la pelota sería un impulso que sería bien recibido por la Premier League, al igual que los aficionados, que tendrían una herramienta para evadirse de lo que están viviendo por el Covid-19.

La UEFA insistió la semana pasada que completar la temporada era "el escenario ideal".



Si esto no fuese posible, las ligas serían emplazadas a encontrar la manera de reanudarse "con un formato diferente", incluso la disputa de unos play-offs, para poner fin a la temporada.



El primer ministro británico, Boris Johnson, habría sido informado del plan para reanudar el campeonato sin público en los estadios.



Y una señal de que el fútbol inglés se dirige a este escenario, clubes como Arsenal, West Ham y Brighton anunciaron que reabrirán sus centros de entrenamiento para que los futbolistas puedan ejercitarse.



"Sé que casi todos los países del mundo tienen a la Premier League como uno de los campeonatos a seguir, por lo que es importante que podamos acabar la temporada", declaró el delantero portugués del Wolverhampton Diogo Jota a BBC Sport.



Alan Pardew, que como entrenador del Den Haag holandés salvó al club del descenso, extécnico de Newcastle y Crystal Palace, cree que se debe acabar el campeonato para evitar costosos procesos judiciales.



"La situación de los derechos televisivos es mucho más problemática en la Premier League. Si traes el mismo modelo (que el holandés), acabarás con largas batallas en los juzgados", advirtió al diario Daily Mail.



"Los managers, presidentes y directores ejecutivos de la Premier League con los que he hablado están determinados a acabar la temporada, si tienen el permiso del gobierno", añadió.

Cancelación

Dada la gran cantidad de fallecidos y los enormes daños económicos provocados por el Covid-19, hacer del deporte una prioridad parece polémico.



Los clubes no pueden garantizar a sus futbolistas que jugar no comporte riesgos y algunas voces ya han alertado del peligro que, pese a jugar los partidos a puerta cerrada, grupos de hinchas se reúnan en los alrededores de los estadios, rompiendo las órdenes de confinamiento.

Para el exjugador del Liverpool y Tottenham Jamie Redknapp no tiene sentido jugar hasta julio o agosto y retrasar la próxima temporada.



"Si la temporada no acaba a finales de junio, tenemos que mirar las opciones y simplemente esperar a la próxima temporada", dijo el excentrocampista.



Pero si la temporada no acaba, quedará el espinoso asunto de decidir quién es el campeón, los equipos que jugarán en Europa la próxima temporada y los clubes que descenderán.



La opción de dar por nula la temporada sería el fin del mundo, especialmente para el Liverpool, que está a un paso de conseguir un título que se les resiste desde 1990.



Pero esta opción también enfurecería a Manchester United, Wolverhampton, Sheffield United y Tottenham, actualmente fuera de las posiciones de Liga de Campeones, pero con opciones de clasificarse para la 'Champions' si el torneo llega hasta el final.



Por abajo, Aston Villa acompañaría en el descenso a Norwich y Bournemouth, aunque los 'Villanos' reivindicarían que están a un sólo punto de la salvación, a costa del Watford.