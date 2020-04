Italia fija el 18 de mayo para reanudar entrenamientos 

ROMA, ITALIA.- Casi siete semanas después de que se disputó su último partido, la máxima categoría del fútbol de Italia tiene una fecha para reanudar los entrenamientos.



El primer ministro Giuseppe Conte anunció el domingo que todos los equipos profesionales podrán retomar prácticas a partir del 18 de mayo. Los deportes individuales podrán reiniciar entrenamientos desde el 4 de mayo.



La medida significa que la Serie A podría reanudar su torneo en junio, pero lo haría sin espectadores en los estadios.

Conte dijo que a partir del lunes, el ministro de Deportes Vincenzo Spadafora "trabajará intensamente con la estructura deportiva, el deporte profesional en general, para encontrar una hoja de ruta que ya teníamos parcialmente definida en cuanto a la reanudación de los entrenamientos individuales el 4 de mayo y de equipos el 18 de mayo".



"Entonces vamos a evaluar si las condiciones permitirán a las ligas que fueron suspendidas se puedan completar", añadió Conte.



La Serie A ha estado suspendida desde el 9 de marzo, cuando el gobierno ordenó una confinamiento nacional debido a la emergencia sanitaria.

Italia fue el primer país occidental en ser asolado por la pandemia. Su cifra oficial de 26.600 fallecimientos sólo es rebasada por Estados Unidos en la cuenta global.



"Siendo un hincha del fútbol como tantos italianos, al principio me pareció extraño que la temporada se pudiera interrumpir y suspender", dijo Conte. "Pero obviamente nos hemos encontrado en esta emergencia sanitaria, social y económica. Y creo que todo el mundo, hasta los más fervientes hinchas, entendieron que no existía otra alternativa".



Restan 12 fechas por disputar en la Serie A, además de otros cuatro partidos de la 25ta fecha que fueron pospuestos. Y la Copa Italia fue suspendida tras los duelos de ida de las semifinales.



Juventus, campeón de las últimas ocho temporadas, aventaja a Lazio por un punto en la tabla de posiciones de la Serie A.



Al menos 15 jugadores de la primera división dieron positivo por Covid-19, entre ellos los argentinos Paulo Dybala y Germán Pezzella. Casi todos se han recuperado, aunque el arquero suplente de Atalanta Marco Sportiello siguió dando resultado positivo el miércoles, según informó la agencia noticiosa ANSA.



Previo al discurso por televisión al país y rueda de prensa de Conte, las autoridades sanitarios informaron que Italia registró el incremento más bajo de deceso de un día al otro — 260 — desde mediados de marzo, durante la primera semana de la cuarentena nacional.



Conte señaló que todo el deporte se retomará con las máximas precauciones.

"Somos grandes aficionados del deporte y queremos lo mejor para todos nuestros ídolos", dijo. "Sin duda alguno que no queremos que se enfermen".