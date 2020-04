Ministro español no ve factible fútbol 'antes de verano' 

MADRID, ESPAÑA.-El ministro de Sanidad de España advirtió el domingo que el país no debe esperar una reanudación del fútbol profesional antes de los meses de verano.



España ha estado sin fútbol desde el 12 de marzo, dos días antes que se iniciara un estricto confinamiento nacional al declararse un estado de emergencia para controlar el devastador brote del nuevo coronavirus que ha cobrado más de 22.000 vidas.



"No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano. Sería una imprudencia por mi parte", dijo el ministro Salvador Illa en una conferencia de prensa.

"Vamos a ir viendo cómo vamos evolucionando y el marco del plan que presentemos cómo se pueden ir retomando las distintas actividades para que vuelvan a una nueva normalidad", añadió.



La Liga española ha indicado que no contempla retomar su actividad antes de finales de mayo. Además, el alcalde de Madrid señaló que no anticipa que se pueda jugar fútbol antes que culmine el verano.



Las autoridades sanitarias, encabezadas por Illa, tendrán la última palabra en cuanto a autorizar la vuelta de las actividades deportivas que implican la congregación de personas y representan un riesgo de contagio colectivo.



Illa también se expresó cauto frente a la posibilidad de que los futbolistas se sometan a pruebas para detectar el virus, algo que La Liga quiere hacer diariamente una vez se reanuden los entrenamientos.



"Hay una orden del Ministerio de Sanidad vigente para todo tipos de colectivos, también para el fúbol profesional", dijo Illa.



Advirtió que los clubes tendrán que poner esas pruebas — "del tipo que sean" — a disposición de las autoridades de las comunidades autonómicas en el país.

"Será decisión de ellos", dijo Illa. "Hay que hacer una estrategia común, todos tenemos que remar en la misma dirección".



Aún no se ha establecido un cronograma de fechas para volver a los entrenamientos de los jugadores.



Algunos jugadores también han criticado el plan de la Liga para realizar pruebas masivas al argumentar que las mismas aún son escasas para la población en general y que las autoridades no las recomiendas para individuos sin síntomas del virus Covid-19.