El gobierno británico pide a los futbolistas que se "bajen el sueldo" ante la pandemia

LONDRES, INGLATERRA. - Los futbolistas de la lucrativa Premier League deberían contribuir al esfuerzo nacional contra la pandemia de coronavirus bajándose el sueldo en un periodo en que el confinamiento tiene casi paralizada a la economía, afirmó este jueves un ministro de Boris Johnson.



"Todo el mundo debe contribuir y eso significa que los jugadores de la Premier League también", afirmó en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Matt Hancock.



"Dados los sacrificios que está haciendo mucha gente, incluidos algunos de mis colegas jubilados de la sanidad pública que hicieron el sacrificio último de volver al trabajo y atraparon la enfermedad y han fallecido, creo que lo primero que pueden hacer los futbolistas es bajarse el sueldo y participar", agregó.

ADEMÁS: CONMEBOL crea fondo de ayuda, no hay prisa por jugar



En varios países europeos, algunos grandes clubes anunciaron una reducción de la remuneración de entrenadores y jugadores para intentar limitar los efectos económicos del parón en las competiciones impuesto por el confinamiento contra el coronavirus.



En Italia lo hizo el Juventus y sus acciones rápidamente se recuperaron en bolsa. En Alemania, clubes como el Bayern de Múnich y el Borrusia Dormund. Y en España, el Atlético de Madrid anunció el jueves un recorte de 70% en los salarios después de que el Barcelona hiciera otro tanto hace unos días.



Pero en el Reino Unido, la liga que más dinero genera en el mundo gracias a unos gigantescos derechos televisivos tomó otro rumbo.

'Moralmente inaceptable'

El sindicato de jugadores -la influyente Professional Footballers' Association (PFA)- y el de los entrenadores rechazaron oír hablar de una merma en sus fichas, aludiendo en todo caso a aplazamientos.



Ningún club la Premier League ha anunciado de momento un sacrificio económico por parte de sus jugadores, aunque el Tottenham anunció una bajada de sueldo de sus dirigentes y de su personal -no de los futbolistas-.



Además del Tottenham, Newcastle y Norwich decidieron poner a sus empleados en paro parcial, acogiéndose a un plan de ayuda del gobierno que correrá con el 80% de los sueldos a altura de 2,500 libras mensuales (3,100 dólares, 2,800 euros).



"Este sistema a dos velocidades es moralmente inaceptable, en particular habida cuenta de los salarios muy elevados pagados a algunos jugadores", denunció el diputado Julian Knight, presidente de la comisión Digital, Cultura, Medio y Deportes de la cámara baja del parlamento británico.



Expresando "profundo desconcierto" ante esta actitud, escribió al gobierno de Johnson reclamando que instaure un impuesto para los clubes que sean insuficientemente solidarios en estos momentos de crisis.



Knight pidió a la Premier League encontrar un acuerdo con los jugadores de aquí al martes que posibilite reducciones de salarios.



"Si no es ese el caso, propongo que el Tesoro británico considere, llegado el momento, la creación de una tasa 'ad-hoc' para recuperar una parte sustancial del dinero pagado por los clubes a los jugadores", afirmó el político.



En los últimos días comenzó sin embargo a fracturarse el frente opuesto a la bajada de sueldos y algunos técnicos como Eddie Howe del Bournemouth y Graham Potter del Brighton aceptaron reducciones de sus millonarias remuneraciones.

DE INTERÉS: Capitán negociador, Chiellini gestiona recorte en Juventus