El mundo del deporte sigue en vilo por el coronavirus

PARIS, FRANCIA.-Equipos ciclistas en cuarentena en Emiratos Árabes Unidos, aplazamientos de partidos o jugándose sin público, además de cancelaciones de eventos: la epidemia del nuevo coronavirus continuó este miércoles convulsionando el calendario deportivo en el mundo, donde las instituciones evalúan la situación hora a hora.



La oleada de cancelaciones, aplazamientos o reprogramación de competiciones deportivas continúa, especialmente en Italia, el país de Europa más afectado por la epidemia, con 3.089 casos confirmados y 107 fallecidos, según el último balance.



La vuelta de la segunda semifinal de la Copa de Italia de fútbol, entre Nápoles e Inter de Milán el jueves, fue aplazada, un día después del aplazamiento de la primera, que debían jugar el miércoles Juventus y AC Milan.



El gobierno italiano se propone evitar al máximo las aglomeraciones de gente y las multitudes y cobra fuerza la hipótesis de jugar todos los partidos a puerta cerrada, al menos las dos próximas semanas.



En igual situación está el ciclismo, un deporte en el que Italia debe acoger varias carreras en marzo: Strade Bianche (cerca de Siena el 7 de marzo), la Tirreno-Adriático (11 al 17 de marzo) y, sobre todo, la Milán-San Remo del 21 de marzo.

El equipo australiano Mitchelton-Scott, que cuenta en sus filas con los británicos Adam y Simon Yates, anunció este miércoles que no tomará parte en las carreras italianas. Tampoco en la París-Niza y lo justificó por su "deber de proteger la saludad y el bienestar" de corredores e integrantes de la formación.



Por su parte, el equipo Jumbo renunció a participar en la Strade Bianche.



En otro continente, cuatro equipos ciclistas (UAE Emirates, Gazprom, Cofidis, Groupama-FDJ) fueron puestos oficialmente en cuarentena en Emiratos Árabes Unidos hasta el 14 de marzo. La enfermedad provocó ya la semana pasada la anulación de las dos últimas etapas de la Vuelta a Emiratos.



África no se escapa al caos: la temporada inaugural de la Liga Africana de Básquetbol fue aplazada.



En Asia, lugar en el que se generó la epidemia, las cancelaciones se multiplican y este miércoles se dio la del torneo de rugby Sevens en Japón y la del torneo preolímpico de básquet 3x3, que se iba a disputar del 18 al 22 de marzo en Bangalore (India).

- La llama olímpica, afectada -

Todo ello no hace más que alimentar las especulaciones y rumores sobre qué ocurrirá con grandes eventos deportivos como la Eurocopa de fútbol (12 junio-12 julio) y los Juegos Olímpicos de Tokio (24 julio-9 agosto).



El Comité Olímpico Internacional (COI) insiste en que una eventual anulación del evento, que generaría un impacto económico de miles de millones de dólares, no está en el orden del día.



Su presidente, Thomas Bach, afirmó este miércoles que su organización no se planteó "ni una anulación ni un aplazamiento" de los Juegos Olímpicos.



"Hacemos frente a desafíos, pero no quiero añadir especulación. El COI reafirma su total compromiso para asegurar el éxito de los Juegos", reiteró tras la reunión de la Comisión Ejecutiva.



Pero el primer símbolo de los Juegos, la llama olímpica, podría verse ya de entrada afectado. Su tradicional recorrido, que debe iniciarse a finales de marzo desde Fukushima para ir recorriendo todo Japón, se hará bajo una vigilancia elevada.



Según un comunicado de los responsables locales de los Juegos Olímpicos, se pedirá a los corredores y a los espectadores que se "abstengan de participar" si no se sienten cómodos, y el comité de organización deberá "profundamente monitorizar la salud de los corredores y de los efectivos, sobre todo tomándoles la temperatura y con exámenes médicos".

En lo que se refiere a la Eurocopa-2020, que debe disputarse en 12 países, entre ellos Italia, la UEFA se mantiene prudente y su presidente Aleksander Ceferin dijo el martes que no contempla "el peor escenario".



"Evidentemente, las competiciones deportivas y con ello el fútbol y la Eurocopa están afectados. No hay que tener temores, pero esto puede evolucionar", afirmó el miércoles el seleccionador francés Didier Deschamps, estimando "legítimo tener preocupación".



Por su parte, la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado aplazó a junio su Congreso, que debía tener lugar en Budapest en marzo.