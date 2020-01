Real Madrid: Zidane apunta a la salida de Álvaro Odriozola

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, apuntó este martes a la salida de Álvaro Odriozola afirmando que hay "una opción", en el día en que la prensa española adelanta que el lateral español podría ir cedido al Bayern de Múnich.



"Tiene una opción para salir, pero todavía no es oficial, entonces vamos a esperar", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey del miércoles contra el modesto Unionistas de Salamanca (3ª división).



Zidane respondía de esta manera tras publicar la prensa española este martes que Odriozola, que no se entrenó con sus compañeros en las instalaciones de Valdebebas, está cerca de Bayern de Múnich.



"El lateral donostiarra no se ha entrenado este mañana sobre el césped de Valdebebas con sus compañeros y en las próximas horas podría salir cedido con destino a la Bundesliga. A esta hora, su destino más probable parece ser el Bayern de Múnich", afirmó el diario As en su edición en línea.



"Ahora mismo está negociando su salida al Bayern de Múnich, que busca un lateral derecho.Y en Alemania, apuntan ya incluso que el jugador podría viajar hoy mismo a Múnich para cerrar el acuerdo", añade, por su lado, Marca.



Odriozola, llegado en el verano (boreal) de 2018 al conjunto blanco, apenas está contando para Zidane, que lo ha dejado fuera de la convocatoria en 17 de los 28 partidos disputados esta temporada.



El lateral no ha vuelto a jugar con el equipo blanco desde la derrota liguera contra el Mallorca 1-0 el pasado 19 de octubre.