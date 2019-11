Benzema sabrá el 9 de diciembre si va a juicio por el "sextape"

PARÍS, FRANCIA.- El futbolista del Real Madrid Karim Benzema conocerá el próximo 9 de diciembre si finalmente va a juicio por el caso de supuesto chantaje al también futbolista Matthieu Valbuena, conocido en Francia como el 'sextape'.



Ese día, el Tribunal de Casación decidirá si admite o no el recurso interpuesto por Benzema y otros cinco implicados, entre ellos su amigo de la infancia Karim Zenati y el exfutbolista Djibril Cissé, que cuestionan los métodos utilizado por un policía durante la investigación.



Benzema, que no ha vuelto a jugar con la selección francesa desde que se hizo público el caso en 2015, considera que un policía infiltrado que actuó como mediador entre Valbuena y los extorsionadores se excedió en su papel al incitar a los protagonistas del caso a cometer la infracción.



Los presuntos cerebros de la trama, Mustapha Zouaoui y Axel Angot, son sospechosos de haber robado un video íntimo de Valbuena y de haber tratado de obtener beneficios económicos con él.



Se les acusa de haber tratado de acercarse a Valbuena por medio de Djibril Cissé en primer lugar, y después a través de Younes Houass, un hombre con contactos entre los futbolistas. Él sería quien se comunicó con el policía infiltrado.



Finalmente los chantajistas se acercaron a Valbuena gracias a Benzema, con el que habrían contactado por medio de Zenati, también imputado.



Benzema nunca mantuvo contacto directo con el policía infiltrado.



En caso de que el Tribunal de Casación de la razón a los imputados y anule una parte de la investigación podría suponer que finalmente no se celebre un juicio.