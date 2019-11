Cristiano molesto por sustitución en el Juve-Milan y abandona estadio

MILÁN, ITALIA.- Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego y fulminó con la mirada a Maurizio Sarri, murmurando algo que no se pudo entender. Posteriormente, se dirigió molesto al túnel.



A los 55 minutos del partido de la Juventus contra el Milan el domingo, Cristiano fue sustituido por segundo encuentro consecutivo tras otra actuación decepcionante.



Su reemplazo, Paulo Dybala, anotó el único gol en la victoria de la Juve por 1-0 sobre los de casa.



Los medios italianos reportaron que Ronaldo no estuvo presente para felicitar al delantero argentino ni al resto de sus compañeros, pues abandonó el estadio poco antes del silbatazo final.



“No lo sé”, respondió Sarri cuando le preguntaron si el reporte era cierto. “Si es verdad lo que ustedes dicen, entonces es un problema que él debe resolver con sus propios compañeros”.



Sarri, que tomó las riendas de la Juventus esta temporada, insistió en que estaba de acuerdo con la forma en que Cristiano reaccionó con él. De hecho, se dijo contento por ello.



“Si él se enoja al ser sustituido después de todo lo que ha ganado, me alegro por ello, pues significa que todavía tiene toda su concentración en el juego y desea ayudar al equipo cueste lo que cueste”, comentó Sarri. “Me gusta cuando un jugador reacciona luego que es sacado. Estaría mucho más preocupado si fuera lo opuesto”.



El técnico añadió que el astro portugués ha sentido molestias por una lesión de rodilla durante casi un mes y juega con dolor.



Sin embargo, Fabio Capello, extécnico de la Juve, sostuvo que Cristiano, de 34 años, no es el mismo jugador extraordinario.



“No me agradó (su reacción), no estuvo bien”, comentó Capello. “También debe ser un campeón cuando abandona la cancha”.



“La verdad es que Cristiano Ronaldo no ha superado a un adversario en tres años. Cuando jugaba en España siempre los superaba y los dejaba ahí... actualmente no es capaz de hacer los mismos movimientos que Dybala”.



Cristiano terminó la temporada pasada, su primera en Italia, como el máximo anotador de la Juventus con 28 dianas en todas las competencias. En lo que va de esta campaña, tiene seis goles _dos menos respecto a los que tenía tras la misma cantidad de partidos el año pasado.



Los próximos encuentros que Cristiano disputará serán con la selección de Portugal como parte de las eliminatorias de la Eurocopa contra Lituania y Luxemburgo.