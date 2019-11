Ucrania: Expulsan a futbolista por responder a racistas 

KIEV, URANIA.- La Liga Premier de Ucrania pidió este lunes una investigación luego que un jugador brasileño del Shakhtar Donetsk fue expulsado de un partido por responder con un gesto obsceno a los insultos racistas.



Las imágenes del encuentro del domingo entre el Shakhtar y el Dynamo de Kiev mostraron al mediocampista Taison extendiendo el dedo medio hacia la zona de las tribunas asignada a los hinchas del Dynamo y pateando el balón hacia las gradas.



"¡Jamás me quedaré callado ante un acto tan inhumano y despreciable!", escribió Taison en Instagram el domingo por la noche. "¡Mis lágrimas fueron de indignación, de repudio y de impotencia por no poder hacer nada en ese momento!

El grupo contra la discriminación FARE Network indicó que el árbitro implementó las primeras dos medidas del protocolo antirracismo de la UEFA _enviando un anuncio por los altavoces del estadio y ordenando a los jugadores que abandonaran la cancha_ pero no se atrevió a dar el tercer paso, que habría sido suspender el partido.



“Desde hace mucho tiempo se nos enseñó a ser fuertes y a luchar. A luchar por nuestros derechos y por la igualdad. En una sociedad racista, no basta con no ser racista, debemos ser antirracistas!", escribió Taison.



El extremo de 31 años, que ha participado en ocho partidos con la selección de Brasil, se mudó a Ucrania en 2010 para integrarse al Metalist de Járkov y tres años después firmó con el Shakhtar.



"Quiero manifestar mi apoyo a todos aquellos que son víctimas del racismo, a aquellos que le hicieron frente hoy, porque el racismo es inaceptable", dijo el técnico del Shakhtar, el portugués Luis Castro, después de la victoria por 1-0 el domingo. "Es, ha sido y será una vergüenza para todos, y tenemos que combatirlo día con día, minuto a minuto y segundo a segundo".

La liga señaló que "lamenta profundamente" el incidente y condenó el racismo.

"La UPL cree que el órgano competente disciplinario investigará este caso como una prioridad", subrayó la liga.



El Dynamo tiene antecedentes de una participación de movimientos de ultraderecha en sus grupos de aficionados.



Durante un partido de la Liga de Campeones frente al Chelsea en 2015, un grupo de fanáticos arremetió contra espectadores negros. Desde ese incidente, que generó sanciones de la UEFA, los jugadores del Dynamo suelen incluir mensajes contra el racismo en sus uniformes en lugar de logotipos de patrocinadores.



Sin embargo, eso no ha sido del agrado de algunos sectores de la base de aficionados del club. FARE publicó una fotografía de lo que describió como una calcomanía realizada por hinchas del Dynamo previo al duelo ante el Shakhtar que decía "me gusta el racismo".