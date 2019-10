Leo Messi elige a Ronaldo como el mejor delantero de la historia

BARCELONA, ESPAÑA.- Vistió la camisa del FC Barcelona y del Real Madrid, además de la de su selección, Brasil, con la que se coronó campeón del mundo.



Se trata de El fenómeno, Ronaldo Nazario, a quien el argentino Leo Messi considera como el mejor delantero de la historia.



Messi aseguró que "Ronaldo fue lo mejor que vi en mi vida". El argentino sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones, pues muchos esperaban que su respuesta fuera Maradona.

Leo no escondió que Ronaldo fue el jugador que más lo impresionó, por lo que, no tuvo problema alguno en revelarlo en una entrevista brindada al medio argentino TyC Sports.



"Ronaldo fue un fenómeno. De todos los delanteros que he visto en mi vida, él fue el mejor. Un jugador impresionante desde cualquier aspecto", reveló Leo, causando sorpresa en muchos aficionados del FC Barcelona, pues no esperaban que su ídolo se decantara por alguien que vistió la camisa del Real Madrid.