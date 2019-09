Barcelona y Neymar a juicio tras fracasar el intento de conciliación  

(ARCHIVOS) En esta foto de archivo tomada el 19 de noviembre de 2016, el delantero brasileño de Barcelona Neymar hace gestos durante el partido de fútbol de la liga española FC Barcelona vs Málaga CF en el estadio Camp Nou de Barcelona, ​​el 19 de noviembre de 2016. Después de un verano de negociaciones En un posible regreso de Neymar a Barcelona, ​​la estrella brasileña del Paris SG y su antiguo club tienen una reunión el 27 de septiembre de 2019. Pero esta vez, ante un tribunal. / AFP / GEN DE LLUIS

BARCELONA, ESPAÑA.- El litigio entre el FC Barcelona y Neymar por una prima salarial acordada antes de su marcha al París SG se resolverá en un juicio este viernes después de que el intento de conciliación terminara sin acuerdo.



"Vamos a juicio", dijo a la prensa el portavoz del club catalán, Josep Vives. Una portavoz del tribunal confirmó que la vista se celebrará este viernes en L'Hospitalet de Llobregat, municipio vecino a la ciudad catalana.



La defensa del futbolista dijo a la AFP que Neymar no se presentó a los juzgados aunque había llegado el jueves por la tarde a Barcelona y había colgado en su Instagram una fotografía con algunos amigos, entre ellos el jugador azulgrana brasileño Arthur Melo.



Los abogados de ambas partes, que habían sido convocados a las 09H30 en el tribunal para un último intento de conciliación a puerta cerrada, no alcanzaron un acuerdo que habría podido evitar este proceso potencialmente dañino en términos de imagen.



El caso está vinculado a la prima prometida al jugador en 2016 cuando prolongó su contrato con el Barcelona hasta 2021. Este bonus, cuyo monto total no ha sido revelado oficialmente, debía pagarse a plazos.



Menos de un año después de ese acuerdo, el delantero brasileño se marchó al PSG, por el precio récord de 222 millones de euros, y el club azulgrana rechazó pagarle los 26 millones de euros restantes de esa prima.



Además, el Barcelona se querelló contra él por incumplimiento de contrato, reclamándole el reembolso de la parte ya abonada y 8,5 millones de euros más un 10% de intereses de indemnización.



Los abogados del futbolista, después de recurrir sin éxito a la FIFA, respondieron con una contrademanda en la justicia española pidiendo la liquidación íntegra de ese bonus.