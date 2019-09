Bayern amenaza con no prestar jugadores a la selección si Neuer no es titular

BERLÍN, ALEMANIA.- Cruce de declaraciones entre Manuel Neuer y Marc André Ter Stegen, amenazas del presidente del Bayern Múnich Uli Hoeness, la flema del seleccionador Joaquim Löw: la rivalidad entre los dos mejores arqueros alemanes del momento se ha convertido en un psicodrama en los últimos días.



El último episodio de este culebrón se vivió este miércoles, cuando el temperamental presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, amenazó con no liberar a sus internacionales en caso de que su arquero, Manuel Neuer, pierda la titularidad en favor del portero de Barcelona, Ter Stegen.



Horas después de que estas declaraciones aparecieran en el diario Bild, pese a que se realizaron varios días atrás, Hoeness matizó que "no las realizaría hoy, con la perspectiva" de los sucedido, según un comunicado de la presidencia del club bávaro.



Todo comenzó a mediados de septiembre, con una entrevista que dio Ter Stegen en España después de regresar de su última convocatoria con la Mannschaft, en la que el arquero azulgrana, de 27 años, mostró su frustración por haberse quedado en el banquillo en los dos partidos de clasificación para la Eurocopa-2020, contra Holanda (derrota por 4-2) e Irlanda del Norte (victoria por 2-0).

"Un duro golpe"

"Este viaje con la selección (en septiembre) ha sido un duro golpe para mí. No es fácil encontrar una explicación. Estoy dando mi mejor versión en cada partido para hacerle (al seleccionador) más difícil la decisión", declaró Ter Stegen, quien pese a brillar con el Barcelona, sólo ha disputado un partido y medio (amistosos) con su selección desde el Mundial de Rusia-2018.



Esas declaraciones no gustaron a Neuer: "Soy un jugador de equipo y pienso en el bien del equipo. No sé si es necesario y si ayuda al equipo (...) Hay muchos porteros muy buenos. El debate no es justo con respecto a Bernd Leno y Kevin Trapp. ", afirmó el campeón de Mundo en 2014.



Días más tarde, en la previa del debut en Champions en Dortmund, Ter Stegen contestó a Neuer: "No creo que Manu (Neuer) deba expresarse sobre mis propios sentimientos y juzgarlos. Sus declaraciones son inoportunas".



Ter Stegen también 'habló' en la cancha, con un soberbio partido frente al Borussia Dortmund, parando incluso un penal a Marco Reus, para dar un punto al Barcelona (0-0).



Es la primera vez que Hoeness entra en esta disputa, y lo ha hecho con su falta de delicadeza habitual. El responsable del club bávaro, que no le gusta más que mostrar que su equipo es una familia, responde como si su portero hubiese sido objeto de un despiadado ataque. Y protagoniza un episodio que pueden formar parte de la historia burlesca del 'FC Hollywood', uno de los nombres que dan los rivales al gigante germano.

La barba gris del azulgrana

Algunas perlas: "Neuer es el mejor y Ter Stegen no tiene ningún derecho (de reivindicar la titularidad) en la selección. "Ter Stegen ha manchado a un deportista irreprochable como Neuer". "Se presenta a Neuer como viejo y que lo dejará tras la Eurocopa-2020. Algunos se van a sorprender. Si continúa así, va a jugar aún cinco años y para entonces a Ter Stegen le habrá salido ya una barba gris".



Y dirigiéndose directamente a la Federación Alemana: "Espero que cojan al señor Ter Stegen y le expliquen a la cara que las cosas no pueden hacerse así".



Löw, cuya calma contrasta con el impulsivo Hoeness, salió al paso y contestó al dirigente bávaro: "No me dejo influenciar por este tipo de cosas. Eso me deja totalmente sereno para mirar hacia el futuro".



Neuer por su parte tampoco quiso echar más lecha al fuego: "El asunto está cerrado, ya dije lo que tenía que decir".