Polémica pelea entre Faitelson y Canelo Álvarez invade Twitter

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- "¿Por qué 'Canelo' Álvarez no quiso la tercera pelea con Gennady Golovkin? Es simple: por 'miedo'", fue el mensaje con el que el periodista de ESPN, David Faitelson, encendió la llama de la polémica vía Twitter.



El primer tuit del comentarista fue posteado la tarde del martes, una hora después tenía su primera respuesta de parte del boxeador profesional Saúl Álvarez, conocido mundialmente como Canelo. "Nada más la mía te cabe, cabrón", le escribió en el mensaje al que le agregó dos emojis de risas.





"No es el nivel de educación que yo esperaría de una figura pública como lo que eres y significas tú. Si gustas, cuando quieras, con otro tipo de palabras ==si las conoces== nos sentamos a debatir...", le replicó Faitelson, citando el tuit del deportista.



Casi de inmediato, "Debatir??? De queeee?? De boxeoooo??? Tú de boxeo no sabes NADA", le escribió Canelo Álvarez al presentador.

VEA: Así es la hija de Faitelson que incursiona en el periodismo



Faitelson no se quedó con esa respuesta, pues le dedicó unas palabas más al boxeador, a quien muchas veces elogió durante varias etapas de su carrera. "Puede ser... Entonces...¿Qué te parece si el debate es de educación? Por lo visto, el dinero y la fama no lo garantizan", cerró.





Ante ello, la pública discusión fue subiendo de tono y, un poco más molesto, Álvarez citó la última respuesta de Faitelson con este mensaje. "Te metes con la familia de las personas... ¿esa es la educación de la que quieres debatir? Mejor aprende a ser objetivo y no te dejes llevar por el fanatismo o el que te caiga mal".



Para cerrar, Faitelson quiso tener la última palabra y le dedicó un tuit final. "Yo jamás me he metido con tu familia. Al contrario, te respeto. Mis críticas son boxísticas (aunque según tú no sé nada). Y tú no me caes ni mal ni bien, simplemente, no me caes...".





La polémica se ha viralizado en redes sociales, no obstante, esta no es la primera vez que Faitelson se ve envuelto en controversia con deportistas, el exseleccionado Cuauhtémoc Blanco en una ocasión hasta terminó lanzándole un puñetazo durante una entrevista.



Recientemente, sus polémicas declaraciones en contra de un excompañero de trabajo, Juan Carlos Gabriel de Anda, lideraron los portales deportivos, puesto que, Faitelson cuestionó si su hermano, Francisco de Anda, había llegado a trabajar al programa en estado de ebriedad.