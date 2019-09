Así votaron Leo Messi y Cristiano Ronaldo en los premios The Best

Cristiano Ronaldo no le dio el voto a Leo Messi en los premios The Best de la FIFA.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los votos emitidos para el premio The Best 2019 fueron revelados por la FIFA casi inmediatamente después de entregarle el galardón a Leo Messi, y la sorpresa la dio la elección de CR7 y del mismísimo argentino.

Tras llevarse a cabo el lunes la ceremonia en Milán, la FIFA publicó el listado general de los jugadores que recibieron los votos para esta edición.



Lionel Messi, ganador como el mejor jugador del año, sorprendió con su elección. Leo votó, como capitán de la Albiceleste, por Sadio Mané como The Best, pues le entregó cinco puntos; Cristiano Ronaldo recibió tres puntos por parte del 10 del Barcelona y a Frenkie De Jong le otorgó un punto.



Por su parte, Cristiano Ronaldo, quien no asistió a la gala de la FIFA, no tomó en cuenta a Leo. El portugués se decantó por su ahora compañero de la Juventus, el jovencito De Ligt, a quien le dio cinco puntos; Frankie de Jong recibió tres puntos de CR7, mientras que el francés Kylian Mbappé recibió un tanto de parte del capitán de Portugal.

Aquí las votaciones

Así votó Leo Messi en los premios The Best 2019.