VIDEO: Barcelona asegura que está más cerca el regreso de Neymar

El brasileño Neymar no logró sus objetivos en el PSG.

BARCELONA, ESPAÑA.- ¿Regresará Neymar al FC Barcelona?, esta pregunta aún no tiene una respuesta concreta, sin embargo, unas escuetas palabras del director deportivo del club han causado revuelo.



"No hay acuerdo, aún no, estamos negociando y creo que estamos más cerca", fue la respuesta de Javier Bordás, director deportivo del Barça, luego de ser consultado sobre cómo avanzan las negociaciones para el retorno de Neymar.



Neymar, de 27 años de edad, estaría regresando a su exequipo dos años después de haber sido cedido al París Saint-Germain por 222 millones de euros, cifra que lo mantiene con el récord del fichaje más caro de la historia.



¿Cuánto pagará el Barcelona por su retorno?