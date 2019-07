Elder Torres: “Vienen extranjeros y a los de casa nos tiran a un lado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Elder Torres, centrocampista del Vida, se mostró molesto este martes porque el cuerpo técnico del equipo lo dejó fuera del amistoso que jugarán contra Marathón el próximo miércoles.



"Se ha hecho una buena pretemporada, pero hay cosas aquí que pasan y molestan a uno como jugador, veremos qué pasa en estos días. Acá les dan prioridad a los extranjeros”, mencionó.



Además detalló que "siempre pasan cosas que no se explican, cada vez que cambian de técnico uno tiene que comenzar de cero, no es así, no te dan tu lugar en el club. En estos torneos jugados he destacado”, dijo.



“Con Raúl Sambulá entraba y goleaba. En el caso de Castellón, volví a tener protagonismo, pero ahora con la llegada del técnico nuevo (Fernando Araujo) hacemos pretemporada y nos tiran de un solo el protagonismo; eso en Honduras tiene que cambiar, se les da prioridad a quienes vienen de afuera y no a quienes están en casa”, prosiguió.



Torres también dejó entrever que espera salir en calidad de préstamo a otro club, pero todo dependerá de cómo transcurran las cosas en los próximos días. De lo contrario afirmó que seguirá luchando para ser parte del equipo titular.



“Vienen jugadores de afuera que los toman en cuenta y a los de casa, que nos partimos el pecho por el descenso año con año, nos tiran a un lado. Nunca me he rendido, siempre he empezado desde abajo. No soy un jugador nuevo, tengo más de 100 partidos en la Liga Nacional, seguiré peleando por mi puesto de titular”, indicó.



En los últimos días, el Vida ha incorporado a cuatro fichajes (Jesús Dautt, Huber López, Jesús Benítez y Mathías Techera), quienes fueron convocados para el ensayo ante los verdolagas.