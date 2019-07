Reinaldo Rueda apunta a la gran final de Copa América con Chile, que busca el tricampeonato

PORTO ALEGRE, BRASIL.- Un Chile, dirigido por Reinaldo Rueda, que comienza a parecerse a La Roja bicampeona y un Perú discreto pero envalentonado disputarán el miércoles el pase a la final de la Copa América de Brasil-2019, una historia más que alimentará el Clásico del Pacífico.



La batalla de estilos tendrá lugar en la Arena do Gremio en Porto Alegre (sur) a partir de las 6:30 PM del jueves, con el antecedente de una victoria 3-0 de los incas en octubre pasado en Miami en un partido de fecha FIFA.



Ambos llegaron a esta semifinal por la vía de los penales en cuartos: Chile derrotó 5-4 a Colombia tras igualar 0-0 en los 90 minutos de un partido que dominó y en el que le anularon dos goles a instancia del VAR.



Perú con el mismo marcador se quitó de encima a Uruguay, que lo tuvo literalmente contra las cuerdas pero no logró el nocaut en el tiempo reglamentario a pesar de marcarle en tres ocasiones, todas invalidadas por fuera de juego.



El del miércoles será el vigésimo primer partido entre ambos combinados en los libros de la Copa América (8 victorias de La Roja, seis de los del Rímac, seis empates) y el 81 en el historial del Clásico del Pacífico, en el que Chile lleva 44 victorias contra 22 de los incas.



Curiosamente, un enfrentamiento en semifinales fue el último cara a cara que tuvieron en una Copa América. Ocurrió en 2015, cuando el anfitrión Chile se impuso 2-1 y avanzó a la final en la que luego venció a Argentina por penales para conseguir su primer título.



- La 'Roja mecánica' -

El colombiano Reinaldo Rueda le está sacando jugo a la 'Roja mecánica'. Su selección tomó real cara de candidata ante Uruguay, a pesar de caer 1-0 en el Maracaná. Chile en ese partido sometió a la Celeste pero se permitió un pestañeo y perdió el encuentro.



Jugando ese partido clasificado a los cuartos, mostró rasgos similares a La Roja que conquistó la Copa América de 2015 y la del año siguiente en Estados Unidos. Y ante Colombia, por el pase a las semifinales, hizo gala de su jerarquía para dominar y avanzar.



"Queremos quedar en la historia como tricampeones, es el sueño de nosotros. Por eso ante Perú queremos hacer el mejor partido de la Copa, es algo histórico para nosotros si es que pasamos a la final y ese es nuestro objetivo", dijo el 'Rey' Arturo Vidal.



El choque en Porto Alegre se jugará bajo alerta amarilla para Vidal y Charles Aránguiz, otro de los emblemas de la Generación Dorada, amonestados ante los cafeteros y que deberán cuidarse de no sumar una segunda tarjeta sinónimo de suspensión en caso de clasificar a la final.



"No estamos preocupados por las amarillas con Charles, si tenemos que jugarnos la vida y arriesgar una amarilla lo vamos a hacer, lo más importante es que la selección haga el mejor partido de toda la Copa y podamos estar en la final", valoró Vidal.



- Invitado inesperado -

A Perú nadie lo esperaba en las semifinales. El 5-0 que sufrió ante Brasil en la fase de grupos y sus discretas presentaciones ante Venezuela (0-0) y Bolivia (3-1) no le deparaban un futuro promisorio en el torneo.



Pero los incas apelaron al carácter para dañarle el camino a Uruguay en los cuartos de final, defendieron con uñas y dientes su arco y forzaron la definición por penales donde la suerte estuvo de su lado.



"Nosotros estamos en condiciones de enfrentar esta clase de partidos. Me siento muy identificado con el equipo. Quizá luego tengamos un mejor partido que otro, pero estamos en condiciones de jugar mejor", aseguró el 'Tigre' Ricardo Gareca, técnico de los incas.



El argentino repetirá ante La Roja el mismo equipo que paró frente a la Celeste, con su tradicional esquema de 4-2-3-1.



"Hemos demostrado que este grupo tiene garra, tiene sangre, tiene huevos", sostuvo el 'Depredador' Paolo Guerrero en alusión a las críticas en su país.



Al igual que Vidal y Aránguiz, Cueva y el defensor central Carlos Zambrano también se encuentran amonestados y en riesgo de perderse la final si Perú sale airoso ante La Roja.



Probables alineaciones:



Chile: Gabriel Arias - Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour - Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz - José Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.



Perú: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Yoshimar Yotún - André Carrillo, Christian Cueva, Édison Flores - Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.



Árbitro: Wilmar Roldán (COL).